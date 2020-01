Le Gouvernement burkinabè a appris avec consternation et indignation, la mort de trente-six (36) burkinabè dans la province du Sanmatenga, suite à une attaque terroriste.

Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de NAGRAOGO, y a abattu 32 de nos concitoyens, brulé le marché et dans son repli a abattu 4 autres au niveau du village de Alamou. Cette attaque a également fait trois (03) blessés.

Le Gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Ces attaques répétées contre les populations innocentes appellent à une franche collaboration avec les Forces de Défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre burkinabè.

Le Gouvernement invite la population à plus de vigilance et encourage les Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte sans répit contre le terrorisme.

(communiqué)