Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a reçu en audience, le mercredi 22 janvier 2020 à Ouagadougou, son homologue danois de la Coopération et Développement international, Rasmus Prehn.

Le Burkina Faso peut compter sur l’un de ses partenaires scandinaves pour relever ses défis sécuritaires et humanitaires. Le ministre danois de la Coopération et du Développement international du royaume, Rasmus Prehn, reçu en audience par son homologue burkinabè des Affaires étrangères, Alpha Barry, le mercredi 22 janvier 2020 à Ouagadougou, a confié que leurs échanges ont porté sur des nouvelles idées de sécurité et de développement afin que le royaume du Danemark puisse réorienter et adapter son soutien au « pays des Hommes intègres ». M. Prehn a rassuré qu’après s’être imprégné des réalités burkinabè, il plaidera pour un accroissement du soutien de Copenhague à Ouagadougou. Le ministre danois a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées au peuple burkinabè à la suite des dernières attaques, intervenues le 20 janvier dans la commune de Barsalogho dans le Sanmatenga.

Pour Alpha Barry, la rencontre a permis d’éclairer et d’orienter davantage les priorités de coopération des deux pays.

« Celles-ci concernent essentiellement des questions touchant à la consommation humaine, en l’occurrence l’eau, mais aussi l’aménagement agricole, les questions humanitaires, et de changement climatique », a-t-il dit. C’est pourquoi, il a félicité Rasmus Prehn et son équipe pour la visite et les efforts consentis pour soutenir le pays des Hommes intègres. M. Barry a rappelé que le royaume du Danemark entretient des relations diplomatiques avec l’Afrique depuis 1993. Et, selon lui, dans cette coopération, le Burkina Faso est prioritaire et gagnant. Avant cette audience, le ministre danois de la Coopération et du Développement international et sa délégation se sont rendus à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord pour toucher du doigt les réalités du terrain.

A. OUATTARA