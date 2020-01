L’Assemblée nationale a adopté le mardi 21 janvier 2020 à l’unanimité, le projet de loi portant institution des Volontaires de défense de la Patrie (VDP). En effet, les 124 députés présents à l’hémicycle ont donné quitus au gouvernement pour la mise en place et l’opérationnalisation de cette importante structure qui sera d’une grande contribution du Peuple à la Défense de notre patrie, en appui aux efforts considérables déployés par les FDS dans la lutte contre l’hydre terroriste.

Le MPP salue cette unanimité au sein de notre Parlement et félicite l’ensemble de la classe politique pour son sens du patriotisme face à la situation sécuritaire qui prévaut et souhaite que cet élan soit maintenu et renforcé.

En ces instants de sursaut patriotique, le MPP condamne avec fermeté l’attaque ignoble perpétrée contre les populations civiles survenue le 20 janvier dernier à Nagraogo et à Alamou dans la commune de Barsalogho. Elle a causé la mort de 36 personnes et provoqué trois blessés. Notre parti présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite les populations à ne pas céder à la peur et apporter leur contribution aux VDP.

Cette nouvelle atrocité qui endeuille une fois de plus notre pays démontre l’urgence de la mise en œuvre rapide des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) et interpelle l’ensemble du peuple burkinabè afin qu’individuellement et collectivement, nous apportons notre contribution pour restaurer la paix et la sécurité.

Pour le MPP, le vote historique à l’unanimité des parlementaires du projet de loi portant institution de Volontaires de défense de la Patrie est l’une des retombées du Dialogue politique initié par le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré entre la Majorité et le CFOP en juillet dernier.

Face aux assauts répétés contre le peuple burkinabè, le MPP en appelle une fois de plus à l’union sacrée, au soutien indéfectible aux VDP afin de leur permettre de contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés.

A tous ceux qui seront engagés dans cette haute contribution populaire, le MPP salue leur patriotisme et leur détermination à relever avec les FDS, les défis sécuritaires pour un Burkina de paix et de progrès.

Le MPP est conscient que la lutte est difficile mais la victoire est inéluctable au regard des succès remportés jour après jour par les FDS ainsi que la mobilisation populaire agissante derrière nos soldats.

Courage et succès aux VDP.

Ensemble, nous vaincrons !

Le porte-parole du parti