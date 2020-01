Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré effectue les 23 et 24 janvier 2020, une visite d’amitié et de travail à Malabo, en Guinée-Equatoriale. Dans la capitale équato-guinéenne, le Chef du Gouvernement, représentant le Président du Faso, va prendre part aux activités de la sixième (6ème) édition du Salon International du Textile Africain(SITA) délocalisé pour la première fois en Afrique Centrale. Cette rencontre qui se tiendra du 24 au 26 janvier est placée sous le thème : «Industrie du textile africain : état des lieux et stratégies de développement ».

Ce salon, initié par l’Agence conseil en communication et évènementiel INTERPUB, une société de droit burkinabè, se veut un espace de valorisation du textile africain. Il s’agit, selon les promoteurs, de créer plus de valeur ajoutée, de la richesse et des emplois dans ce secteur porteur pour l’économie de nombreux pays africains, dont le Burkina Faso. En effectuant le déplacement de Malabo, le Premier ministre réaffirme la volonté du Gouvernement de soutenir ce secteur stratégique pour notre pays.

Cette édition du SITA est placée sous le très haut patronage de Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée-Equatoriale, qui a été aussi le parrain de l’édition 2018 à Ouagadougou.

Elle sera marquée notamment par une exposition-vente de produits issus du textile africain, un défilé de mode, des conférences et la Nuit du coton.

En marge des activités du SITA, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré aura des entretiens avec les autorités de ce pays ami et bien d’autres personnalités.

