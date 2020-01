La Nation burkinabè a été une fois de plus endeuillée. Nos ennemis ont assassiné 36 compatriotes dans la commune de Barsalogho, province du Sanmatenga, dans la soirée du lundi 20 janvier 2020. C’était lors de deux attaques ayant ciblé des paysans des villages de Nagraogo et de Alamou.

En ces circonstances très douloureuses, l’UPC présente ses vives condoléances aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple burkinabè.

Suite à cette attaque, le Président du Faso a décrété un deuil national de 48 heures, et a publié un message assurant que « nous sommes sur la bonne voie ». Ce qui est inquiétant, c’est le fait que depuis son accession au pouvoir, le Chef de l’Etat a décrété 384 heures de deuils nationaux pour des attaques terroristes de grande ampleur, sans que des décisions fortes, en termes de solutions concrètes, ne soient prises pour arrêter l’hydre terroriste.

Depuis le début des attaques, l’UPC a toujours fait bloc autour de nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui incarnent l’unité nationale. Notre parti, en plus de proposer ses idées, a toujours voté les lois visant le bien-être de nos FDS et une défense plus efficace de la Patrie. C’est dans cette logique que le 21 janvier dernier, nos députés, avec les autres députés de l’Opposition, ont voté favorablement la Loi sur les volontaires de la Défense.

Mais qu’il soit bien entendu que l’unité nationale ne saurait être le fait de se taire et de laisser le MPP enfoncer notre pays dans l’abîme et l’incertitude.

Pour nous, la bravoure et le professionnalisme de nos FDS ne souffrent d’aucun doute. Ce qui est en cause, c’est le manque de compétence, de vision et de volonté des gouvernants.

L’UPC invite à nouveau ses militants et l’ensemble des citoyens à prêter main forte à nos FDS partout et en tout temps, pour combattre les ennemis sans visage.

Ouagadougou, le 24 janvier 2020

Pour le Bureau politique national de l’UPC,

Le Secrétaire général national,

Rabi YAMEOGO