Une coordination d’associations féminines de la ville de Ouagadougou a organisé, le samedi 25 janvier 2020, une séance de nettoyage des alentours de l’Assemblée nationale, en prélude à la 15e session de la Conférence de l’Union parlementaire de la coopération islamique (UPCI).

La 15e conférence de l’Union parlementaire de la coopération islamique (UPCI) est prévue du 26 janvier au 1er février 2020 à Ouagadougou. A 24 heures de ce rendez-vous parlementaire, une coordination d’associations féminines de la capitale a nettoyé, le samedi 25 janvier 2020, les locaux de l’Assemblée nationale. Ce geste citoyen a été réalisé avec le soutien de leaders coutumiers dont le Larlé Naaba et le député Neem Naaba.

«Nous sommes venues nettoyer ces lieux pour permettre aux visiteurs qui viendront de travailler dans un cadre propre », a expliqué la présidente de l’association Bonswend-Songré, Bintou Bonsa. Elle a saisi cette occasion pour lancer un appel aux autorités burkinabè à soutenir les brigades vertes de la capitale dans leurs activités de nettoyage des voies et lieux publics. « Cela fait cinq mois que nous n’avons pas reçu de salaire. Or, la plupart de nos membres sont des veuves qui ont à leur charge des orphelins. C’est très difficile », a-t-elle déclaré.

Le Larlé Naaba dit avoir accepté d’accompagner ces femmes pour apporter son soutien au Président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, à l’occasion de la rencontre de l’UPCI. Pour lui, il s’agit également de la traduction et de la reconnaissance de ces femmes au patron de l’Hémicycle au regard de ses nombreux efforts en faveur de l’autre moitié du ciel. « La loi sur le quota genre qui vient d’être votée est la preuve que le Parlement burkinabè se soucie des questions de la femme, qui est vraiment la motrice du développement social et économique », a-t-il fait savoir. Le Président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui s’est joint à cette action de salubrité, a remercié et félicité les femmes et les initiateurs pour cette action citoyenne.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)