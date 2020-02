Le commissariat général des Kundé a animé une conférence de presse, le dimanche 9 février 2020 à Ouagadougou. La célébration des 20 ans d’existence de l’évènement a été au menu de la rencontre.

9 février 2001-9 février 2020, les Kundé, les “Trophées de la musique au Burkina Faso”, célèbrent, cette année, leurs 20 ans d’existence. En vue de marquer d’une pierre blanche cette date anniversaire, le Commissariat général des Kundé a organisé, le dimanche 9 février 2020, une conférence de presse au Ciné Neerwaya (où s’est tenue la 1re édition de l’événement).

“Les Kundé se sont forgés, en vingt années, une respectabilité internationale qui les positionne comme le rendez-vous musical le plus attendu des mélomanes, des médias, des artistes et des professionnels du showbiz burkinabè et africain”, a indiqué le commissaire général des Kundé, Salfo Soré dit Jah Press. Véritable vecteur de promotion de la musique burkinabè et africaine, cette cérémonie honore chaque année, a-t-il dit, les artistes et les professionnels des métiers de la musique burkinabè et africaine.

Pour lui, la manifestation est devenue, en deux décennies, le baromètre de la musique “Made in Africa”. «Elle représente l’étalon de mesure de la qualité des œuvres discographiques et artistiques. Les Kundé ont, en outre, renforcé la visibilité du pays des hommes intègres sur le plan international”, a ajouté Jah Press. Il s’est par ailleurs réjoui que l’événement ait atteint ses noces de porcelaine sans discontinuer. Il a annoncé, à cet effet, que la 20e édition des Kundé aura lieu le 29 mai 2020 à Ouagadougou.

Lauréat de la première édition, Solo Dja Kabaco a salué le courage et l’abnégation des organisateurs. Dans le même ordre d’idées, l’un des membres du jury des Kundé 2001, Charlemagne Abissi, a relevé la vision, la passion et le sens de l’organisation de Jah Press et son équipe.

« Les Kundé doivent, sans aucun doute, leur longévité à toutes ces qualités réunies”, a-t-il fait savoir. L’un des organisateurs des Kundé, Ben Ahmed Ouédraogo dit Big Ben, a estimé que les Kundé doivent être pérennisés. Un autre ancien membre du jury, Azize Bamogo s’est félicité de l’impact de la manifestation qui a contribué à vendre l’image du « pays des Hommes intègres » à l’extérieur. A l’issue de la rencontre, les conférenciers ont procédé à la coupure du gâteau d’anniversaire des 20 bougies des Kundé.

Achille ZIGANI

(Collaborateur)