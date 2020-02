La mairie de Ouagadougou et ses partenaires ont, au cours d’un atelier d’examen et de restitution, validé l’étude de faisabilité du projet transport urbain de Ouagadougou, le jeudi 13 février 2020.

Le transport urbain moderne et sécurisé occupe une place prépondérante du plan de développement communal de Ouagadougou. A cet effet, le conseil municipal multiplie des actions innovantes en vue d’offrir de meilleures conditions de déplacement pour les citadins. Le jeudi 13 février 2020, les acteurs de l’initiative « Grand Ouaga », les partenaires techniques et financiers ainsi que des responsables des organisations professionnelles de transporteurs ont fait un diagnostic de l’étude de faisabilité du projet transport urbain de Ouagadougou. Pour le maire de Ouagadougou Armand Pierre Béouindé, le développement et la modernisation du transport urbain sont prioritaires dans le plan de mandature de sa commune.

« Nous voulons valoriser le transport en commun à travers la création des couloirs de bus pour préfigurer le déploiement des bus rapides ou à haut niveau de services et à long terme, envisager le tramway », a indiqué M. Béouindé. Selon lui, le projet de modernisation et de renforcement du transport urbain concourt à l’atteinte des objectifs du Plan national de développement économique et social (PNDES). Il va également favoriser la promotion de la sécurité routière dans la capitale par la réalisation d’infrastructures de qualité.

Le maire a salué les efforts des participants à l’atelier qui, selon lui, ont examiné sans complaisance le rapport à eux soumis par Transitec, une entreprise en charge de l’étude de faisabilité. Aussi, dans l’opérationnalisation dudit projet, Armand Béouindé s’est réjoui de l’appui constant de certains partenaires au développement comme la représentation- pays de la Banque mondiale et la Coopération suédoise. Pour les responsables de ces institutions amies du Burkina Faso, le pays peut toujours compter sur leur accompagnement au regard de la bonne coopération qui prévaut.

Wanlé Gérard COULIBALY