Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré effectue, les 14 et 15 février 2020, une visite officielle dans la région du Sud-Ouest. Accueilli dans la commune de Oronkua par les autorités régionales, le chef du gouvernement va ainsi à la rencontre des forces vives des quatre provinces de la région (Ioba, Bougouriba, Poni et Noumbiel).

Nommé chef du gouvernement en janvier 2019, Christophe Jospeh Marie, a initié depuis lors, une série de concertations avec les forces vives des 13 régions du pays. Les 14 et 15 février 2020, il effectue dans ce cadre, une visite officielle dans le Sud-Ouest, sa région natale, accompagné de quelques membres du gouvernement, dont les ministres en charge de la Sécurité, Ousséni Compaoré, de l’Education nationale, Stanislas Ouaro, des Ressources animales, Soumanogo Koutou et de la Jeunesse, Salifo Tiemtoré.

A Oronkua dans la première commune de la région en provenance de Pâ, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis, dans la matinée du vendredi 14 février 2020, par le gouverneur du Sud-Ouest, Tagsseba Nitiéma et une foule sortie nombreuse pour accueillir son « fils ».

Au menu de son séjour, Christophe Dabiré ira à la rencontre des forces vives de cette partie du Burkina Faso. Dans les chefs-lieux des quatre provinces que sont le Ioba (Dano), la Bougouriba (Diébougou), le Poni (Gaoua) et le Noumbiel (Batié), il aura un dialogue direct avec les forces vives. Lors de cet exercice de redevabilité, il abordera des questions liées à l’actualité nationale et à l’appel du Président du Faso pour une union sacrée, afin de relever les défis du développement et notamment ceux sécuritaires. Le Chef du Gouvernement saisira cette opportunité pour apporter des éléments de réponses aux préoccupations des populations, en se fondant sur les mesures prises dans le cadre de l’action gouvernementale et conformément au programme présidentiel.

