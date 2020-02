Le championnat national de foot D1 a disputé ses rencontres de la 21e journée, le week end dernier. L’Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) quitte le podium à la suite de sa lourde défaite (0-3) à domicile face à l’Union sportive des forces armées (USFA). Quant au derby de la capitale entre l’Association sportive du Faso-Yennenga (ASFA-Y) et l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO), il a tenu son pari (1-1).

Le Faso foot est à sa 21e journée. Le week-end dernier, ses amoureux, comme il est de coutume, ont pris d’assaut les différents gradins. Plusieurs grosses affiches étaient au programme en l’occurrence le derby de la capitale entre l’Association sportive du Faso-Yennenga (ASFA-Y) et l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO). Malgré la position de l’ASFA-Y (6e) et celle de l’EFO (11e), le choc a été âprement disputé. Il s’est soldé sur le score d’un but partout. Le leader, Salitas FC, a conforté sa place en s’imposant (2-0) face à l’Union sportive de Ouagadougou. L’Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) quitte le podium. Les Buffles de Sikasso-Cira sont tombés lourdement (0-3) à domicile face à l’Union sportive des forces armées (USFA). Avec cette contreperformance, l’ASFB est désormais reléguée à la 4e place. La place du dauphin du leader revient à SC Majestic, vainqueur (2-1) de KOZAF. Les garçons du coach Jean Jaurès Baia enregistrent leur 5e défaite en cette phase retour. Le Racing club de Bobo (RCB), dans sa confrontation face au champion en titre, Rahimo FC, s’est imposé sur la plus petite des marques. Malgré cette défaite, les Académiciens de Bama ferment la marche du podium. Après le limogeage de son coach Alain Nana, l’ASEC de Koudougou se porte bien. En deux sorties, l’équipe de la cité du Cavalier rouge sous la houlette de Bernard Zongo fait le carton plein en engrangeant 6 points. L’ASEC-K quitte la zone rouge et occupe désormais la 12e place à quatre longueurs du 1er reléguable, l’USO. La lanterne rouge, l’AS Police, a enregistré sa 14e défaite de la saison en s’inclinant (0-1) face à l’AS Douanes. Enfin, Royal FC s’est imposé (1-0) face au Rail club du Kadiogo (RCK). Au total, 14 buts ont été inscrits au sortir de cette 21e journée du Faso foot. En rappel, la 17e journée qui avait été réportée, s’est jouée en semaine.

Ollo Aimé Césaire HIEN