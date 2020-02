Le Groupement d’intérêt public-programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a procédé au lancement officiel de son site web et sa plateforme des inscriptions en ligne des volontaires nationaux, internationaux et de la diaspora du GIP-PNVB, le jeudi 13 février 2020 à Gaoua.

Pour promouvoir et développer toutes les formes d’engagement volontaire, le Groupement d’intérêt public–programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a été créé en 2008. Dans la poursuite de sa mission il a effectué le lancement de son site web et sa plateforme des inscriptions en ligne des volontaires nationaux, internationaux et de la diaspora, le jeudi 13 février 2020 à Gaoua.

Pour l’occasion, l’ingénieur informaticien, Yassia Zagré, a présenté la plateforme d’inscription en ligne des volontaires. De son avis avec une connexion acceptable l’on peut accéder à la plateforme. Une fois accéder, il y a les différents onglets qui permettent de s’inscrire. Si l’on clique sur le bouton « s’inscrire », le formulaire va se présenter. Et l’acteur concerné est invité à renseigner toutes les informations demandées jusqu’à la fin. Après cela, il est déclaré inscrit. Le directeur général du GIP-PNVB, Boureima Nabaloum, a exprimé sa satisfaction.

Ainsi il a déclaré que dorénavant tous les utilisateurs peuvent s’inscrire en ligne. Il s’agit des volontaires qui peuvent se faire enregistrés et les structures demandeuses de volontaires. En plus, les partenaires pouvant apporter des dons pour la cause de la jeunesse sont les bienvenus. Le programme volontariat met à la disposition des différentes structures, des ressources humaines, quelles que soient leurs qualifications ou niveaux d’études.

C’est pourquoi pour M. Nabaloum, il est un outil stratégique de développement pour le Burkina Faso. Par ailleurs, le directeur général a laissé entendre que ce programme est une chance. Pour ce faire, il a demandé l’appui du gouvernement pour plus de ressources afin de pendre assez de volontaires. L’événement s’est déroulé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, Salifo Tiemtoré.

Pour celui-ci, le lancement d’inscription des volontaires en ligne est à saluer, dans la mesure où elle va permettre à quiconque de le faire quel que soit l’endroit où il se trouve au niveau du territoire national ou à l’extérieur. Il a ajouté que le gouvernement va accompagner le groupement dans ses missions. Aussi, a-t-il indiqué, le site est un créneau offert aux volontaires pour leurs éventuels recrutements.

Evariste YODA