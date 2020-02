Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe du Faso sont connus depuis le 19 février 2020 à l’issue des 16es de finales disputés sur plusieurs stades du pays. Le choc de cette coupe du Faso, qui a opposé l’EFO à l’ASFA, s’est soldé par une victoire des Asfasiens (0-1).

Le tirage au sort des 16es de finale de la coupe du Faso avait désigné six chocs entre clubs de première division. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les oppositions ont tenu leur promesse. L’ASFA-Yennenga et l’EFO qui s’étaient rencontrées dimanche dernier pour le duel au sommet de la 21e journée du Faso Foot (1-1) ont croisé à nouveau les crampons le 19 février au stade du 4-Août, cette fois-ci en 16e de finale de la coupe du Faso.

Ce 2e face à face en moins d’une semaine a tourné à l’avantage de l’ASFA qui s’est imposée sur la plus petite des marques grâce à une réalisation de Cheick Oumar Cissé à la 54e mn. Le match a été si heurté que les deux équipes ont terminé la rencontre à 10. L’autre choc des 16es de finale a opposé, à Koudougou, deux académiciens, ceux de Bama (Rahimo FC) et de Manga (SC Majestic). Rahimo FC, tenant du titre, s’est facilement défait de SC Majestic sur un score de 3 buts à 0. Est-ce que le coach Adama Yanogo et ses poulains ont choisi de faire une croix sur la coupe du Faso au détriment du championnat ? Surtout qu’ils sont l’actuel 2e du championnat, à seulement deux points derrière le leader Salitas. L’avenir nous le dira. Parlant du leader du Faso Foot, il a encore prouvé sa bonne forme du moment en s’imposant largement à Dédougou face au RCB. Quant à l’opposition entre mal classés du championnat (Royal la lanterne rouge et USO l’avant-dernier), elle a tourné à l’avantage des Rouge et Blanc de Larlé qui se sont imposé sur le score de 2 buts à 1, après avoir été pourtant menés au score. L’AS-SONABEL a maîtrisé le RCK au stade du 4-Août en s’imposant par 3 buts à 1. Il a fallu l’épreuve fatidique des tirs au but pour départager l’ASEC de Koudougou et l’AS-Douanes. Les commerçants de la cité du cavalier rouge ont été plus habiles que les douaniers (5-4), après un score nul et vierge à l’issue du temps règlementaire. Deux clubs de D2, l’USFA et l’ASFB, ont failli se faire prendre dans les filets de clubs de division inférieure. Les militaires se sont fait peur (0-0 après le temps règlementaire) avant de s’imposer à l’épreuve des tirs au but face à l’AS Koupèla. Quant aux fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, il leur a fallu une spectaculaire séance de tirs au but (11-9) pour se défaire de Etincelles. KOZAF a été plus vigilante en s’imposant largement face à Olympique Karangasso.

Sié Simplice HIEN

……………………………………………………………………………………………………………….

Résultats complets des 16es de finale de la coupe du Faso

EFO#ASFA-Y : 0-1

Rahimo FC#Majestic : 3-0

USFA # ASK: 0-0(6-5 tab)

Sigri FC# As Éco : 1-2

Vitesse FC# ESI: 3-1

Santos#Canon du Sud : 0-1

Éléphants # Sporting Banfora: 0-2

Sia foot#Léopards st Camille: 1-2

KOZAF # Olympique Karangasso: 3-0

RCB#Salitas: 0-3

Royal FC#USO: 1-2

RCK #AS SONABEL : 1-3

Olympique S Mouhoun # As police : 1-2

ASECK # A S Douanes : 1-1(5-4 tab)

ASFB#Etincelles: 0-0(11-9 tab)

Sanmatenga FC#BPS : forfait SFC