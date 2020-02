Les travaux de la revue annuelle du Cadre sectoriel du dialogue (CSD ), culture, sport et loisirs ont débuté, le lundi 24 février 2020 à Ouagadougou.

Les résultats 2019 des secteurs de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs, dans le cadre de l’atteinte des objectifs sectoriels du Plan national de développement économique et social (PNDES), sont en phase d’évaluation. C’est à l’occasion de la revue annuelle du Cadre sectoriel de dialogue (CSD) 2020 desdits départements.

Les travaux de cette rencontre statutaire ont été, à cet effet, officiellement lancés, le lundi 24 février 2020 à Ouagadougou. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a indiqué qu’au cours de la réunion, le rapport annuel de performance de l’année 2019 sera examiné et validé. «Les perspectives 2020-2021, la matrice des reformes stratégiques et des investissements structurants et les recommandations issues des travaux des revues précédentes seront également passées à la loupe », a-t-il ajouté.

Il a rappelé, par ailleurs, les difficultés qui ont impacté négativement la mise en œuvre des différentes activités programmées en 2019. Il a cité, entre autres, les remous sociaux, l’épineuse question de l’insécurité, l’insuffisance des ressources financières affectées au ministère en charge de la culture, des sports et des loisirs dans la mise en œuvre des activités structurantes.

«En dépit de ces obstacles, des acquis majeurs ont été enregistrés. Cela a été rendu possible grâce à l’engagement des différents acteurs du CSD », a-t-il soutenu. Tout en remerciant l’ensemble des parties prenantes, le ministre Sango les a invités à faire des observations sans complaisance en vue de l’amélioration des différents documents. «Je souhaite que nous ayons des échanges fructueux et constructifs assortis de recommandations fortes pour les années à venir », a-t-il fait savoir.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)