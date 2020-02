Le styliste et modéliste burkinabè, Georges Dua, a lancé, le vendredi 21 février 2020 à Ouagadougou, sa 4e collection intitulée «HD», à travers un défilé.

Baptisée « HD », la 4e collection du styliste burkinabè, Georges Dua, est disponible pour les amateurs de l’art et l’élégance vestimentaires. Elle a été officiellement présentée, le vendredi 21 février 2020 à Ouagadougou, au cours d’un défilé. Vêtue de diverses tenues (costumes, tailleurs, manteaux, etc.), une dizaine de mannequins ont arpenté, plus d’une heure durant, le tapis rouge. Le créateur de mode, Georges Dua a indiqué que cette 4e collection « vise la perfection ». Pour lui, la Haute Définition, en abrégé HD, traduit la valeur ajoutée à la confection des tenues de cette collection. Les télévisions HD, a-t-il illustré, ont une image raffinée, nette et pure. Nous avons donc mis, a-t-il poursuivi, un accent particulier sur les tenues, notamment les accessoires (pochettes, cravates, gilets en laine, etc.). « Il y a eu un véritable travail sur les couleurs. Tout a été ordonné jusque dans le moindre détail.

Les tenues sont épurées avec un parfait mariage des couleurs et des motifs. La différence se situe au niveau des accessoires », a-t-il expliqué. Client depuis 2010 de la Maison Dua, Alexandre Bayala a soutenu que Georges Dua a une parfaite maîtrise des couleurs. Selon lui, ces créations sont très prisées au-delà des frontières du Burkina. Abondant dans le même sens, un autre client, Ben Idriss Ouédraogo, a souligné que M.Dua est un orfèvre du textile, doté d’un « coup d’œil magistral ». Pour lui, ce dernier est une étoile brillante dans le ciel de la mode africaine. Son « ami et collègue », Prince Dessuti, a salué, pour sa part, la créativité, l’abnégation et le sens du détail du styliste. Quant au parrain de la cérémonie de lancement, Moussa Stéphane Sory, il a relevé le talent de Georges Dua et lui a souhaité une riche carrière. « Le chemin sera certes parsemé d’embûches, mais nous serons à vos côtés pour vous soutenir », a-t-il affirmé. La soirée a également été marquée par des défilés de jeunes stylistes (Belemou Design, Christiane O’) et une prestation d’artistes musiciennes (Miss Tanya, Daisie).

W. Aubin NANA