En prélude à la 23e journée du Faso foot, la traditionnelle conférence de presse d’avant- match a été animée le jeudi 27 février à Ouagadougou par les clubs SC Majestic, USFA et KOZAF.

Portés par leurs supporters qui ont contribué à faire de Manga une forteresse (une seule défaite à domicile pour huit victoires et deux nuls en 22 journées), Adama Yanogo et ses « garçons » entendent rendre la tâche difficile à l’USFA, samedi dans leur fief. Deuxième au classement à quatre points du premier, Salitas FC, le SC Majestic est en phase avec ses objectifs de la saison. Selon son coach, Adama Yanogo qui garde la tête froide, la réception de l’USFA pour le compte de la 23e journée donnera lieu à un match ouvert des deux équipes. Cependant, il n’est pas question, a-t-il poursuivi, de ménager ses efforts.

« L’USFA est une équipe qui est en forme actuellement mais nous connaissons mieux notre terrain maintenant et les joueurs s’y donnent à fond. Donc l’objectif, c’est un très bon résultat, et nous avons les armes nécessaires pour ce faire », a-t-il insisté. « Si Majestic a les armes nécessaires, nous, nous avons des armes lourdes en réponse », a rétorqué l’entraîneur du club « militaire », Issa Balboné. Avec quatre victoires dans ses sept derniers matchs et une place de 5e au classement, l’USFA est dans une meilleure forme en cette seconde partie du championnat.

Les raisons sont diverses, a souligné son maître à penser, parmi lesquelles la décrispation du groupe et surtout le travail du préparateur physique qui a manqué à l’équipe lors de la phase aller. Il s’agit donc, aux dires du capitaine Alassane Sow, de tout mettre en œuvre pour rapporter trois points de Manga afin de rester collé aux équipes du haut du tableau. En avancée, ce vendredi, KOZAF sera opposé au leader Salitas FC.

Une rencontre difficile à négocier, a reconnu l’entraîneur Jean Jaurès Baïa, au regard du niveau et de l’expérience des joueurs salitasiens. Mais s’est-il empressé d’enchaîner : « mais je suis content de mes joueurs, vu ce qu’ils ont montré sur les derniers matchs. Mentalement, ils sont en train de revenir et nous n’avons pas peur ».

Voro KORAHIRE

Calendrier de la 23e journée du Faso foot