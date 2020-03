Baptisé « Waouu », le 3e album de l’artiste musicien, Sofiano a été officiellement présenté, le jeudi 27 février 2020 à Ouagadougou, à la presse nationale.

L’artiste Sofiano vient de mettre sur le marché discographique, « Waouu », son tout nouvel album. Composé de dix titres chantés en mooré, français et anglais, ce 3e opus du musicien a été présenté, le jeudi 27 février 2020 à Ouagadougou, aux hommes et femmes de médias. L’amour, le vice, les faits de société, sont, entre autres, a confié l’auteur, les thèmes abordés dans cette œuvre. Le titre « You know », a-t-il expliqué, raconte ses déboires sentimentaux. «Après plusieurs années de vie de couple, j’ai perdu celle qui représentait le grand amour de ma vie. Nos récurrentes difficultés financières ont fini par avoir raison de notre union. C’est une expérience douloureuse que j’ai souhaité partager avec mes fans », a soutenu Sofiano. Dans le morceau « Baakmam », le chanteur a dit pointer du doigt le phénomène de la maltraitance des enfants, et se fait donc leur porte-voix. Il est dédié, a-t-il souligné, à ces tout-petits qui sont battus, humiliés ou ont été bannis de la maison paternelle. Sofiano a indiqué, en outre, que l’album « Waouu » a bénéficié de plusieurs collaborations. Il s’agit, entre autres, a-t-il cité, de featuring avec des artistes de la sous-région tels Pissy ou Dj Kedjevara.

Pour lui, cette nouvelle galette musicale est également placée sous le signe de la réconciliation avec des acteurs du showbiz burkinabè, et ses fans « déçus » par ses frasques. « C’est une renaissance, une nouvelle identité, un nouveau Sofiano qui se présente désormais aux burkinabè », a-t-il déclaré. Plusieurs actions sont déjà en cours, a-t-il fait savoir, pour une meilleure promotion de l’album qui coûte 2500 F CFA. Patron de Himalaya Hors Media Communication, et mentor de l’artiste, Jerôme Zoma s’est dit « engagé » à accompagner son poulain pour assurer le succès de « Waouu ».

Mamourou BENAO

(Collaborateur)