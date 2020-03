Madina Ganou, ambassadeur du Burkina Faso près la République d’Ouganda, a présenté ses lettres de créance au président Yoweri Kaguta Museveni le jeudi 27 février 2020.

Son Excellence, Madame Madina Ganou/Diaby Kassamba a présenté, le jeudi 27 février 2020 à Son Excellence Monsieur Yoweri Museveni, président de la République d’Ouganda, les Lettres par lesquelles le président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, l’accrédite en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République d’Ouganda avec résidence à Nairobi.

Au cours de leur entretien, Mme Ganou a transmis au président ougandais, les salutations fraternelles du président du Faso ainsi que ses vœux de paix et de succès pour lui, pour le Gouvernement et le peuple ougandais.

Par ailleurs, Mme l’ambassadeur a réitéré au président Museveni, la volonté du président du Faso, Roch M. Kaboré de renforcer les relations bilatérales qui unissent les deux pays dans divers domaines, à travers la signature d’un accord-cadre de coopération.

En retour, le chef de l’Etat ougandais a transmis ses salutations fraternelles au président du Faso, et salué la nomination d’un Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République d’Ouganda.

Au cours de cet entretien qui a eu lieu en présence du chef de la diplomatie ougandaise, Son excellence Sam Kahamba Kutesa, le président ougandais a exprimé sa solidarité au Gouvernement et au Peuple du Burkina Faso face aux attaques terroristes et marqué sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays, notamment en matière sécuritaire, économique et commerciale.

Nommée le 17 octobre 2018, Son Excellence Madina Ganou/Diaby Kassamba qui résidente à Nairobi (Kenya) exerce sur une juridiction diplomatique qui couvre également les Républiques du Burundi, de l’Ouganda, du Rwanda et la Tanzanie.

Jérôme Tièbilè Damoué

(collaborateur)