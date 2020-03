Le Chef de file de l’opposition politique (CFOP) a organisé, le jeudi 12 mars 2020 à Ouagadougou, un atelier de formation sur les techniques de lutte contre la corruption et la fraude électorales au profit de ses membres.

Le Chef de file de l’opposition politique (CFOP) veut des élections transparentes et crédibles au Burkina Faso. Pour contrer les éventuelles formes de fraudes au cours des élections à venir, elle a organisé, le jeudi 12 mars 2020 à Ouagadougou, une formation sur les stratégies et techniques de lutte contre la corruption et la fraude électorales à l’intention des responsables des partis politiques, membres de l’opposition. Selon le Directeur de cabinet (Dircab) de l’institution, Dieudonné Badini, représentant le CFOP, l’objectif de cet atelier vise à renforcer les capacités de surveillance du déroulement des élections et de détection de fraudes ou tentatives de fraudes, afin de les déjouer. « Cette formation vise aussi à nous convaincre en tant que partis politiques, membres du CFOP, que nous ne devons pas nous adonner à ces types de pratiques », a-t-il précisé. Puis de poursuivre que les bénéficiaires de cet atelier auront à se familiariser avec différentes pratiques de corruption et fraudes électorales régulièrement rencontrées en Afrique. M. Badini a, en outre, indiqué que les participants seront, au cours de cette session, formés sur les recours administratifs et judiciaires dans les cas manifestes de fraudes électorales. « Elle sera répercutée aux militants du CFOP à l’effet d’outiller une base large dans le but d’assurer une bonne surveillance des élections », a expliqué le Dircab du CFOP.

L’atelier de formation a bénéficié de l’appui matériel et financier du Programme commun d’Appui à l’Assemblée nationale du Burkina (PROCAB) dont le financement est assuré par l’Union européenne, la Suisse et la Suède avec le soutien technique du Centre parlementaire canadien.

Abdoulaye BALBONE