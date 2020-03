En alerte depuis l’annonce de l’entrée de la maladie à Ouagadougou le 09 mars 2020, la Boucle du Mouhoun vient d’enregistrer ses premiers cas testés positifs au coronavirus le samedi 21 mars 2020 dont deux à Dédougou et deux dans la mine de Bagassi à Boromo dans la province des Balé

Quatre personnes testées positives à la maladie au coronavirus (COVID-19) dans la Boucle du Mouhoun dont deux à Dédougou et deux à Boromo. C’est la principale information qui défraie la chronique dans la cité de Bankuy, depuis la nuit de vendredi 20 au samedi 21 mars 2020. Outre ces cas confirmés, des personnes, pour avoir contacté des malades de COVID-19, lors d’une rencontre avec des partenaires, venue de l’Autriche à Boromo, sont actuellement en confinement en attendant les résultats de leur prélèvement. Avant ces cas positifs, le comité régional de gestion, présidé par le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, informait les hommes de média dans une conférence de presse dans l’après-midi du jeudi 19 mars 2020 que six cas suspects ont été testés négatifs dans la région». « Nous avons enregistré des cas suspects dans la région qui se sont avérés par la suite négatifs », a rassuré le directeur régional de la santé de la Boucle du Mouhoun, Sidsabda Christian Kompaoré. L’existence de ces cas suspects a permis au comité de gestion de COVID-19 de la Boucle du Mouhoun, a-t-il poursuivi de tester la capacité de riposte des structures de soins. Et pour parer à toute éventualité, des dispositifs de lavage des mains sont mis en place dans les différentes entrées de la ville pour minimiser les risques de propagation du virus. Aussi, le centre hospitalier régional de Dédougou, selon son directeur général, a pris des mesures pour faire face à la situation. « Le coronavirus n’épargne personne. Nous avions anticipé avec un comité à l’intérieur du CHR pour être efficace dans la prise en charge des cas confirmés », rassurait le directeur général du CHR de Dédougou, Gustave Yinfansa Dabiré, le 17 mars 2020.

Kamélé FAYAMA