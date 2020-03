Le haut- commissaire de la province du Kénédougou, Abdallah Pathé Sangaré, accompagné de ses plus proches collaborateurs s’est rendu, le lundi 22 mars 2020, dans la cour royale de Orodara où il s’est entretenu avec la chefferie traditionnelle sur la pandémie du coronavirus. Cela, afin de solliciter leur accompagnement pour la mise en application des mesures prises par le gouvernement.

Le haut-commissaire, Abdallah Pathé Sangaré et sa délégation ont été reçus par le chef de canton, sa Majesté Boureima Traoré et les chefs des différents villages relevant dudit canton. Les échanges avec la chefferie traditionnelle de « la cité du verger » ont porté essentiellement sur la situation de la maladie du coronavirus dans notre pays. Selon le premier responsable de la province du Kénédougou, cette sortie avait pour objectif d’échanger avec les autorités coutumières afin de les sensibiliser davantage aux mesures et consignes adoptées par le gouvernement pour endiguer la pandémie du coronavirus qui sévit depuis un certain temps au pays des Hommes intègres. Ces mesures, a- t- il rappelé sont, entre autres, le lavage des mains, l’interdiction des regroupements au-delà de 50 personnes, le couvre-feu et l’interdiction des transports en commun. A en croire M Sangaré, ces mesures concourent au bien-être des populations.

Tout en saluant à sa juste valeur cette approche du haut-commissaire, les notabilités coutumières, par la voix du chef de canton de Orodara, ont manifesté leur disponibilité et leur engagement à accompagner les autorités dans cette guerre sanitaire contre la pandémie du COVID-19. Les coutumiers se sont engagés également à reporter les différentes célébrations (fêtes et cérémonies coutumières) à une date ultérieure au regard du contexte sanitaire actuel de notre pays. Après le chef de canton, la délégation provinciale a mis le cap sur le domicile du chef de village de Orodara sis au secteur n°4 pour une visite de courtoisie avec le même message de sensibilisation au coronavirus porté à l’endroit du chef de village.

APPOLINAIRE KAM

(AIB/ORODARA)