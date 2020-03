Vous avez été en contact avec une personne

confirmée positive au test de COVID 19 ?

Si oui, adoptez immédiatement durant 14 jours,

les 10 mesures suivantes

1. Rester à domicile idéalement dans un espace ou une chambre isolée ;

2. Limiter au maximum tout contact social (familles, voisins, amis, proches)

3. Choisir un lot d’effets et mettre à part pour soi pour manger et boire tous les jours (assiettes, gobelet, bols, verre, cuillères, couteau, fourchettes, louches, torchon) afin de ne pas partager les couverts des autres membres de la famille et pour éviter de transmettre le coronavirus.

4. Eviter de partager les mêmes effets d’habillement ou de toilette (serviette de douche, filet, savon, gan, éponge) et autres linges (drap, nappes, serviettes de table…) avec les autres membres de la famille

5. Eviter de partager les espaces communs de vie tels que : le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, etc

6. Se laver très régulièrement les mains à l’eau propre et au savon ou en utilisant le gel hydroalcoolique ;

7. Porter un masque lorsque vous parler aux membres de la famille tout en gardant une distance minimale de 1 mètre ;

8. Eviter les contacts avec l’entourage intrafamilial ;

9. Faire désinfecter à l’eau de javel les surfaces touchées (poignées des portes et meubles, tables, chaises, bancs) ;

10. Réaliser la surveillance active de sa température et l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre toux, difficultés respiratoires);