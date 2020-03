Le livre « Héros méconnus 1914-1918, 1939-1945 » de Maurice Rives et de Robert Dietrich est à nouveau sur le marché du livre. Cette 4e édition a été, selon ses auteurs, entièrement corrigée et enrichie.

Face à une demande de plus en plus croissante, l’Association « Frères d’armes » vient de publier la 4e édition de l’ouvrage encyclopédique « Héros méconnus 1914-1918, 1939-1945 » de Maurice Rives et de Robert Dietrich. « Comment arrêter la diffusion de cette œuvre majeure du devoir de mémoire vis-à-vis de nos frères d’armes africains et malgaches sans renier une partie de notre âme? », s’interroge le général de division, Jean-François Canicio, président de l’Association « Frères d’armes ». Pour lui, ce document, d’une portée historique, contribue à faire prendre plus conscience aux citoyens français et aux plus jeunes en particulier, de l’importance de la contribution de l’Afrique à la victoire de nos Armées et en conséquence de la dette de reconnaissance de la France envers les Africains. Cette nouvelle édition, souligne-t-il, intègre toutes les remarques et corrections qui l’ont enrichie au fil des ans. A l’instar des précédentes éditions, « Héros méconnus 1914-1918, 1939-1945 » présente les opérations auxquelles ont pris part les unités connues à l’époque sous le nom de tirailleurs sénégalais, malgaches ou somalis au cours des deux guerres mondiales principalement, ainsi qu’un large échantillonnage d’émouvantes citations collectives ou individuelles décernées aux unités ou aux tirailleurs eux-mêmes. L’ouvrage comprend 351 pages, abondamment illustrées, et présentant des copies de documents de l’époque avec en toile de fond des récits détaillés des deux guerres mondiales. L’œuvre est subdivisée en trois Livres. Le premier livre « La Grande Guerre 1914-1918 comprend cinq chapitres (l’année 1914; les opérations en Afrique et contre les Turcs; l’année 1916; l’année 1917; l’année 1918). La deuxième partie intitulée « La campagne 1939-1940 » comporte sept chapitres (La mobilisation; Les corps africains des grandes unités coloniales; La drôle de guerre; La bataille de la Meuse; la bataille des Ardennes; La bataille de la Somme; Les combats pour l’honneur). Quant au troisième livre, dénommé « Les campagnes pour la libération de la France », il revient sur neuf étapes de la Seconde guerre mondiale (Les campagnes pour la libération de la France; La situation militaire après l’armistice de 1940; Les années 1940-1941-1942; La guerre du désert en Libye; La campagne de Tunisie 1942-1943; Le réarmement de l’armée française; la campagne d’Italie; La libération de la France; Les tirailleurs coloniaux en métropole; l’Indochine). Héros méconnus 1914-1918, 1939-1945 est destiné aux particuliers, étudiants, historiens, politiques, etc. Vendu au prix de 22 500 F CFA, le livre est disponible aux librairies Jeunesse d’Afrique, Livres et loisirs et Mercury.

W. Aubin NANA