Dans le cadre de la lutte contre la maladie due à coronavirus, la Loterie nationale burkinabè a offert une enveloppe de 250 millions F CFA au ministère de la Santé.

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) vient au secours du ministère de la Santé dans la lutte contre la maladie à COVID-19. A cet effet, la Nationale des jeux de hasard a offert une enveloppe de 250 000 000 F CFA, le lundi 30 mars 2020 à Ouagadougou. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Emmanuel Sorgho, a traduit la reconnaissance de son département à la LONAB pour ce geste. Il a confié qu’aucun pays n’était préparé à faire face à cette maladie, encore moins les pays les moins développés comme le Burkina Faso. « Les besoins sont énormes parce que nous avons des difficultés en terme de respirateurs, de tests, … Cette somme va servir donc à acquérir du matériel, des équipements et des produits », a indiqué le directeur de cabinet, Emmanuel Sorgho Pour le directeur général de la LONAB, Touwindé Simon Tarnagda, le peuple burkinabè doit se lever et se battre face à cette pandémie. Et la LONAB, a-t-il ajouté, en tant qu’entreprise citoyenne emboîte le pas à d’autres donateurs pour contribuer à lutter contre le COVID-19. « Ce chèque, nous l’avons remis au ministère de la Santé qui est le seul habilité à pouvoir déterminer dans quel axe cette somme peut être dépensée. Nous lui souhaitons bon usage afin de bouter cette maladie hors de nos frontières », a martelé le DG Tarnagda. M. Sorgho a lancé un appel à toutes les entreprises à suivre l’exemple de la LONAB et à faire prévaloir leur responsabilité sociale.

Le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas de coronavirus le 9 mars dernier. A la date du 28 mars 2020, le pays compte 222 cas confirmés, 12 décès et 23 guéris.

Joseph HARO