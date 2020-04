Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2020, le détachement de Toéni, province du Sourou a fait l’objet d’une attaque par un groupe de terroristes.

La riposte a permis de neutraliser une quinzaine de terroristes et de récupérer du matériel. On déplore malheureusement le décès d’un militaire lors de l’attaque.

Le chef d’état-major général des armées salue la mémoire du soldat mort au combat et présente ses sincères condoléances aux proches du disparu.

Il félicite par ailleurs l’ensemble des unités engagées et les exhorte à poursuivre avec la même détermination les actions de sécurisation pour ramener la quiétude au sein des populations.

Le directeur de la communication

et des relations publiques des armées