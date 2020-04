La mutuelle des agents de la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a offert, le vendredi 3 avril 2020, à son siège à Ouagadougou, une soixantaine de kits de lave-mains et de gels hydro alcooliques au personnel pour contrer la maladie à coronavirus (COVID-19).

La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) est solidaire de son personnel dans la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19). En effet, elle a offert, le vendredi 3 avril 2020, à son siège, à Ouagadougou, une soixantaine de kits de lave-mains et de gels hydroalcooliques aux agents, à travers leur mutuelle. « Nous sommes durement frappés par la pandémie du COVID-19 qui sévit depuis un moment dans le monde », a déploré le responsable des ressources humaines, Yacouba Sampo, représentant la mutuelle.

Pour ne pas rester en marge de la lutte contre la maladie à coronavirus, le porte-parole de la mutuelle de la SONATUR, a affirmé que la SONATUR a entrepris un certain nombre d’actions parmi lesquelles, ce don de protection contre le COVID-19, au personnel. Selon lui, cette initiative de la mutuelle de la nationale d’aménagement des terrains urbains aux travailleurs vise à lutter efficacement contre la propagation du COVID-19 au Burkina Faso. Par ailleurs, le directeur des ressources humaines de la SONATUR, Yacouba Sanfo, a avisé que l’octroi de ces kits consiste à sensibiliser davantage les agents et leur voisinage au respect des consignes sanitaires pour endiguer la maladie à coronavirus au pays des Hommes intègres. Dans la même dynamique de rompre la chaîne de transmission de cette épidémie au Burkina Faso, la SONATUR a mis en place une cellule de crise à travers laquelle, depuis le 23 mars 2020, le comité travaille d’arrache-pied pour minimiser la contagion du COVID-19 au sein de la structure. A cet effet, foi de Yacouba Sampo, le personnel a été sensibilisé aux mesures préventives de la maladie et un service minimum et rotatif a été instauré pour gérer les affaires courantes.

Il a annoncé que très prochainement, la mutuelle de la SONATUR va remettre des dons au ministère de la Santé et aux collectivités territoriales (mairies). Des kits de protection contre le COVID-19 vont, également, être octroyés, entre autres, aux populations de Bobo-Dioulasso, de Saaba, Silmiougou, de Tougan et de Ziniaré, a déclaré le responsable de la GRH. Ce geste de la SONATUR intervient dans un contexte de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) dans lequel le gouvernement a pris une batterie de mesures préventives. Cette décision de l’exécutif est renforcée par l’annonce faite, dans la soirée du 2 avril 2020, par le président du Faso, des mesures d’accompagnement des couches sociales en vue d’atténuer les effets de la maladie.

Honoré KIRAKOYA