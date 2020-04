Le comité régional de gestion des épidémies de la Boucle du Mouhoun a tenu une session extraordinaire, le mardi 7 avril 2020 à Dédougou, pour présenter et discuter le bilan de campagne de vaccination contre la rougeole. Aussi, le plan de riposte contre le coronavirus a été présenté aux membres du comité.

Il n’y a plus de cas positifs à la maladie du coronavirus à Dédougou depuis la date du 6 avril 2020. C’est la bonne nouvelle donnée aux hommes de médias à la session extraordinaire du comité régional de gestion des épidémies de la Boucle du Mouhoun le mardi 7 avril 2020. « Tous les trois cas qui avaient été confirmés à la maladie du COVID-19 dans la cité de Bankuy sont tous aujourd’hui guéris portant ainsi à zéro cas à la date du 6 avril 2020 », se réjouit le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Edgard Sié Sou, par ailleurs président du comité régional de gestion des épidémies.

Cette session extraordinaire du comité régional de gestion des épidémies de la Boucle du Mouhoun a permis de présenter et de discuter le bilan de la campagne de vaccination contre la rougeole dans les provinces des Balé et du Mouhoun. Avec un taux de couverture de vaccination de plus 100%, les responsables de la santé rassurent que cette épidémie de rougeole qui a sévi au premier trimestre de l’année 2020 dans les deux provinces suscitées, est totalement maîtrisée.

La campagne de vaccination a ainsi permis de baisser le nombre de cas de rougeole dans lesdites provinces. Outre le bilan de la campagne de vaccination contre la rougeole, les membres du comité de gestion des épidémies de la Boucle du Mouhoun ont fait connaissance du plan de riposte contre le coronavirus. D’un coût de 963 750 000 FCFA, ce plan, selon le président du comité régional de gestion des épidémies, requiert l’implication de toutes les couches de la région de la Boucle du Mouhoun afin de barrer la route au COVID-19.

En attendant, le financement et la mise en œuvre de cet « ambitieux » plan, le gouverneur de la région a invité les populations au respect des consignes édictées pour minimiser les risques de contamination au coronavirus dans le « Grenier du Burkina ». Ainsi, un appel de fermeté a été lancé au maire de la commune de Dédougou de veiller au respect des mesures de distanciation dans les débits de boissons, et lors des cérémonies funéraires. Avant de regagner la salle pour la tenue de la session extraordinaire du comité de gestion des épidémies, le gouverneur de la Boucle du Mouhoun a reçu de la pharmacie Marie Marguerite de Dédougou un lot de désinfectants d’une valeur de plus d’un million pour aider à lutter contre le COVID-19.

Kamélé FAYAMA