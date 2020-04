Le Cadre régional de dialogue des Hauts Bassins (CRD) a tenu, le 28 mars 2020 à Bobo-Dioulasso, sa première session ordinaire de l’année. La session a examiné et validé le rapport régional de performance annuelle 2019 du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Le taux de réalisation globale des sous- effets du Plan national de développement économique et social (PNDES) est de 74,20%. C’est ce qui est ressorti du rapport régional de performance annuelle 2019 du PNDES, présenté et validé lors de la première session du Cadre régional de dialogue des Hauts-Bassins, tenue le vendredi 28 mars 2020. Une performance satisfaisante, à en croire le président de séance, Célestin Koussoubé, président du Conseil régional des Hauts-Bassins.

« Le rapport présenté à l’ensemble des membres est satisfaisant. C’est le fruit d’un processus participatif qui a démarré par une collecte de données auprès des collectivités territoriales et des structures déconcentrées de l’Etat dans les Hauts- Bassins », a-t-il souligné. Selon le rapport, sur un total de soixante-deux (62) produits des sous-effets attendus, quarante-cinq (45) ont été entièrement réalisés au cours de l’année 2019, soit un taux d’atteinte de des cibles du produit de 72,60%. Ce taux passe à 86%, si on ajoute aux produits réalisés ceux en cours d’exécution, comme le recommande l’utilisation du Référentiel national de pondération des activités et des tâches (RNPAT).

Sept milliards-deux-cent-cinquante-neuf-millions-sept-cent-soixante-dix-huit mille-neuf-cent-soixante-un (7 259 778961) F CFA ont été engagés pour une prévision de huit milliards-deux-cent quarante-quatre millions-quatre-cent-trente-trois-mille-quatre-cent-six (8 244 433 406) F CFA. Ce qui donne un taux de réalisation financière global de 88,06%. Le CRD a aussi dégagé des perspectives pour les années 2020 et 2021. A ce niveau, soixante-six (66) activités ont été programmées globalement en fonction des axes et des objectifs stratégiques du PNDES.

Christophe DA

(Collaborateur)