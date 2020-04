Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a visité, dans la matinée du samedi 18 avril 2020, le Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T), l’hôpital réquisitionné pour le traitement des malades du coronavirus. Le chef de l’Etat entendait ainsi prendre toute la mesure des conditions de prise en charge des malades du COVID-19, et encourager le personnel soignant.

« Je voudrais, sans fausse modestie, féliciter et saluer l’action quotidienne de l’ensemble du personnel, qu’il soit du secteur public ou privé qui, au quotidien, travaille, se bat pour donner la santé à nos compatriotes », a déclaré le président du Faso à l’issue de la visite. Roch Marc Christian Kaboré a souhaité prompt rétablissement aux malades, avec l’espoir qu’ils recouvrent la santé pour se retrouver sur les chantiers du développement du Burkina. Le chef de l’Etat qui a visité toute la chaîne de prise en charge des malades a reconnu que d’énormes efforts ont été accomplis pour améliorer le traitement des patients du COVID-19. « Je comprends le bouillonnement intellectuel et toutes les polémiques autour du coronavirus », a souligné le président Kaboré pour qui le principal, « c’est de soigner les malades, c’est de trouver des moyens pour que cette maladie ne se propage pas, c’est que nous puissions bouter définitivement le COVID-19 du Burkina Faso et du monde en général ». Il a, de ce fait, invité les Burkinabè à se départir de la critique facile et à converger vers une recherche de solutions communes contre la propagation de cette maladie dans notre pays. Le chef de l’Etat a rappelé la nécessité de respecter les gestes barrières édictés par le ministère de la Santé. « Nous devons apprendre à respecter une certaine discipline, une certaine hygiène de vie si nous voulons collectivement nous en sortir, (…) car cette maladie n’est pas de la fiction, elle est réelle », a indiqué le président du Faso.

Direction de la communication de la présidence du Faso