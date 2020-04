Un véhicule de ravitaillement de l’agence de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques (CAMEG) de Tenkodogo, a pris feu le samedi 18 avril 2020 aux environs de 15 heures.

Le camion de ravitaillement de l’agence de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques (CAMEG) revenait de Ouagadougou, chargé de produits pharmaceutiques. Selon des témoignages recueillis sur les lieux, c’est après avoir constaté qu’une fumée sortait du camion stationné devant le magasin de dépôt avec son contenu, que le chauffeur a vite fait de l’extirper des locaux, et de le stationner à environ 500 mètres pour éviter que le pire ne se produise. Au moment où nous arrivions sur le lieu de l’incendie, c’est un camion que nous trouvons totalement en flammes avec tout son contenu. Alertés, des responsables de la CAMEG, aidés des riverains, s’efforçaient de leur mieux pour éteindre le feu afin de circonscrire les dégâts.

Les bouteilles d’extincteurs utilisées n’ont pas permis aux «sauveteurs» de maîtriser le feu, vu l’ampleur de la flamme. C’est donc sous les regards impuissants, que les responsables de la CAMEG ont regardé leur camion de ravitaillement et son contenu se consumer totalement. Le gouverneur de la région, Antoine Ouédraogo, a fait le déplacement de la CAMEG pour porter assistance aux responsables de la Nationale d’achat des médicaments essentiels génériques. En cette circonstance, il a témoigné sa solidarité au personnel et félicité le chauffeur pour sa prompte réaction en parvenant à extirper le camion qui a commencé à s’enflammer hors des locaux du dépôt et qui a permis d’éviter le pire.

La section des accidents et la brigade de recherches de la gendarmerie de Tenkodogo étaient aussi sur les lieux pour faire le constat. Malgré notre tentative pour obtenir des informations à chaud sur les circonstances de l’incendie, les responsables présents dans les locaux de la CAMEG ont refusé tout commentaire. Ils ont dit attendre l’ordre de leur hiérarchie à Ouagadougou avant toute déclaration relative à cet incendie. Au moment où nous quittions les lieux, l’arrivée des sapeurs-pompiers basés à Koupèla, à 45 km de Tenkodogo, était toujours attendue. L’autorité régionale a déclaré qu’une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances de l’incendie.

Bougnan NAON