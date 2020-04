Marchés et yaars de Kaya La réouverture prévue le 23 avril 2020

Le gouverneur de la région du Centre-Nord, Casimir Séguéda, a échangé avec des commerçants des marchés et yaars de Kaya sur une réouverture de leurs points de vente, le mardi 21 avril 2020.

Tous les marchés et yaars de la ville de Kaya rouvriront leurs portes, le jeudi 23 avril 2020. Mais avant, le marché de Kaya sera nettoyé le mardi 21 avril et sa désinfection aura lieu le mercredi 22 avril. C’est la décision prise lors de la rencontre des autorités régionales du Centre-Nord et communales de Kaya avec les faitières avec des commerçants de cette ville, le mardi 21 avril 2020.

Pour le gouverneur, Casimir Séguéda, cette rencontre a permis de prendre des dispositions pour une réouverture sécurisée des marchés et yaars. «Nous nous sommes convenu que le lavage des mains et le port des bavettes sont obligatoires avant de rentrer dans le marché», a prévenu Casimir Séguéda. D’autres mesures, telles que la détermination des portes d’entrée du marché, les nouveaux horaires d’ouverture et de fermeture (6h à 18 h) et le nombre de clients devant une boutique (deux maximum), ont aussi été adoptées. A écouter Casimir Séguéda, un comité de contrôle et de suivi, composé d’agents de sécurité et de volontaires commerçants, sera mis en place.

Dans son intervention, le bourgmestre de Kaya, Boukary Ouédraogo, a remercié les commerçants pour leur sens de responsabilité depuis la fermeture de leurs points de vente, le 27 mars 2020.

Au cours des échanges, les participants se sont appesantis sur la clôture et la salubrité du marché et l’inauguration du marché à bétail construit depuis trois années. En réponse, le maire, Boukary Ouédraogo, a rassuré que des dispositions seront prises pour trouver des solutions à ces préoccupations. «La salubrité est l’une de nos priorités parce que nous avons un plan stratégique de gestion des déchets solides. Le Conseil municipal touchera aussi nos partenaires nationaux et internationaux pour clôturer le marché», a-t-il déclaré. M. Ouédraogo a également fait savoir que les lieux des cultes seront aussi désinfectés avant leurs réouvertures en fonction des décisions qui seront prises par l’exécutif. Sur la question du marché à bétail, Boukary Ouédraogo a indiqué que des démarches ont été entreprises pour trouver des solutions à ce ‘’vieux’’ problème. A l’entendre, le marché à bétail sera inauguré d’ici la fin avril 2020.

A son tour, le responsable des commerçants du Sanmatenga, Moussa Zamtako, a salué cette initiative. «Nous sommes très contents d’apprendre cette nouvelle. Nous les remercions grandement», s’est-il réjoui. C’est pourquoi, il a invité ses collaborateurs à respecter les décisions adoptées. A écouter M. Zamtako, des dispositions étaient déjà prises pour une éventuelle réouverture des marchés. «Grâce à la Chambre du commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), nous disposons actuellement de 20 dispositifs de lavage des mains, 20 cartons de savon, 120 paquets de savon liquide, 600 bavettes pour les femmes et 100 barriques vides, pour une valeur estimée à un million de F CFA », a listé Moussa Zamtako. A ses dires, le Centre-Nord a reçu cinq millions F CFA de la part de la CCI-BF dont 2, 8 millions F CFA pour les provinces du Bam et du Namentenga et 2,2 millions pour les 11 communes du Sanmatenga.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com