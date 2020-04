Lutte contre le COVID-19 : du matériel de protection pour les hommes de médias

La Fondation Abdallah Ben Mass-Oud a remis au Conseil supérieur de la communication (CSC), le jeudi 23 avril 2020 à Ouagadougou, du matériel pour la protection des journalistes contre la pandémie du COVID-19.

La Fondation Abdallah Ben Mass-Oud veut aider à la protection des hommes de médias contre le COVID-19. Pour ce faire, elle a remis un lot de matériels composé de masques, de gel hydroalcoolique et de mouchoirs jetables, le jeudi 23 avril 2020 à Ouagadougou, au Conseil supérieur de la communication (CSC) afin de doter les différents médias. « Les journalistes prennent des risques tous les jours pour informer la population et nous espérons assurer un tant soit peu leur protection à travers cette modeste contribution », a déclaré le Secrétaire général (SG) de la fondation, Seydou Diallo. Pour ce don, le président du CSC, Mathias Tankaono, a exprimé sa reconnaissance à la fondation.

« Nous saluons le geste de la Fondation islamique Abdallah Ben Mass-Oud qui est une promotrice de médias à travers la radio et la télévision Al-houda. Les hommes de médias sont exposés chaque jour dans l’exercice de leur travail et ce matériel vient renforcer les dispositifs déjà mis en place pour la protection des agents », a indiqué M. Tankaono. Il a précisé que le matériel est remis aux faîtières des organisations professionnelles des médias pour le mettre à la disposition des bénéficiaires. « Je tiens à traduire ma reconnaissance à tous les hommes de médias qui sont à pied d’œuvre depuis l’avènement de la maladie pour sensibiliser et informer la population au risque de leur vie », a-t-il conclu.

Monique OUEDRAOGO

(Stagiaire)