La ville de Zhengzhou fait don de matériel de protection aux déplacés internes

Le vendredi 24 avril 2020, S.E.M. LI Jian, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, a remis un lot de matériel au Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire. C’est un don composé de 50 000 masques de protection offert par Zhengzhou, ville jumelée chinoise de Ouagadougou et destiné aux déplacés internes.

C’est à l’Ambassade de la République populaire de Chine que la remise officielle s’est faite. L’Ambassadeur LI Jian a ainsi remis à M. Delwendé Pierre Anselme Nikiéma, Directeur de Cabinet au Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire et représentant madame la Ministre, 50 000 masques au profit des déplacés internes dans le cadre de la prévention contre le COVID-19. Ce dernier était accompagné de M. Soulama Seydou, Conseiller Technique du Ministre, Zoma Maïmouna, Directrice de la Solidarité et de l’Action Humanitaire et Bamouni Hamédée du Fonds National de la Solidarité.

Par ce geste à travers la représentation diplomatique de la République populaire de Chine au Burkina Faso, la ville chinoise de Zhengzhou entend apporter son appui, son aide et sa solidarité à ces personnes qui, en plus d’être éprouvées par le phénomène du terrorisme, sont aussi exposées au COVID-19.

Selon l’Ambassadeur LI Jian, il faut aussi penser à la santé des déplacés internes car ils sont les plus vulnérables. C’est dans ce sens qu’ils ont trouvé nécessaire et prioritaire de mobiliser ces ressources de prévention pour les soutenir afin qu’ils disposent d’un moyen de se protéger contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire a d’abord exprimé toute sa gratitude pour ce geste plein d’humanisme et pour avoir pensé aux déplacés internes. Il a indiqué que ce don vient à point nommé car les besoins sont réels. Pour lui, la Chine n’a jamais cessé d’être aux côtés du gouvernement Burkinabè depuis le début de la pandémie. Elle a ainsi manifesté sa solidarité et son soutien en envoyant plusieurs lots de matériel médical au Burkina et aussi une équipe d’experts pour un partage d’expériences avec les experts Burkinabè. Il a par ailleurs transmis les sincères remerciements de Mme la ministre pour ce don de matériel, l’accompagnement chinois permanent au dossier humanitaire, ainsi que le soutien constant de la Chine à l’endroit du Burkina Faso.