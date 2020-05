« La nuit, toute l’Afrique noire danse … » (extrait de l’inoubliable livre de lecture de l’Afrique coloniale : Mamadou et Bineta ; les … « autres » (pas au sens sartrien … ) n’ont pas compris, que la danse n’est pas toujours liée à la joie! nous avons des danses mortuaires où vous verrez de jeunes veuves suivre les pas, en versant de chaudes larmes …, tenues par les conventions sociales, ethniques. lci au Sud-Ouest, la percussion métallique au balafon caractérise le décès! il y a musique et musique et il ne faut pas faire feu de tout bois ! L’Afrique dit-on, c’est le rire, le chant, la danse, mais point trop n’en faut ! On a demandé aux artistes leurs contributions à la sensibilisation face à la pandémie qui n’épargne aucun continent. Déplorons des airs dansants, des reprises de succès genre « Pata pata ». Le regretté Bazoumana Sissoko qui a préféré l’exil au déshonneur aurait dit aujourd’hui : « aw ye na, nka doni fo owyé » Traduction’: approchez! Que je vous en dise un peu. Les Maliens (Bambara ?) ont une formule célèbre : « donkilimandi ! a korole kadi ». La chanson n’est pas bonne, c’est son sens qui est bon!…

Mounir