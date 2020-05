Don de matériel  aux Editions Sidwaya : le SG Soma salue une initiative citoyenne

Dans le but de protéger les travailleurs contre la maladie à coronavirus, l’Association pour le développement des médias (ADM) a offert, le samedi 2 mai 2020, un carton de masques et de gels hydroalcooliques aux Editions Sidwaya.

A la suite de la pandémie du coronavirus, la chaine de solidarité ne cesse de se multiplier à l’endroit des Editions Sidwaya. Cette fois, c’est l’Association pour le développement des médias (ADM) qui a fait don d’un carton de masques, de gel hydroalcooliques, de savon liquide et d’un thermomètre infrarouge. Pour le Secrétaire général (SG) de l’ADM, Moussa Sanou, ce geste entre en droite ligne dans la lutte contre la propagation du COVID-19. A l’entendre, dans la recherche et la diffusion de l’information, les hommes de médias sont le plus souvent en contact avec de nombreuses personnes. « Il peut y avoir des échanges de virus. C’est pourquoi, nous avons choisi de faire ce don pour freiner la propagation du virus », a-t-il souligné. Au nom du Directeur général des Editions Sidwaya, le Secrétaire général, Issa Soma, s’est réjoui de cet accompagnement pendant cette période de crise sanitaire. Il a salué cette initiative citoyenne.

Achille ZIGANI