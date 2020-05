Les écoles françaises de Ouaga et Bobo resteront fermées

Le gouvernement a annoncé la réouverture partielle des établissements scolaires à compter du lundi 11 mai. A contrario, le Lycée français Saint-Exupéry (LFSE) de Ouagadougou et l’Ecole française André Malraux (EFAM) de Bobo-Dioulasso resteront fermées « avec la poursuite de l’enseignement selon les modalités de la continuité pédagogique à distance », a appris Kantigui.

Selon des informations captées auprès de l’ambassade de France au Burkina Faso, même si ces deux écoles sont des établissements privés de droit local, susceptibles d’être concernés par la mesure gouvernementale, leur spécificité réside dans leur conventionnement avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE, opérateur public français).

« Les conditions de reprise rendues possibles par la décision du gouvernement burkinabè ont été rigoureusement étudiées pour les deux établissements. L’analyse des conditions actuelles conduite en lien avec les services compétents de l’ambassade de France au Burkina Faso mène au constat que la réouverture du LFSE et de l’EFAM ne permettra pas de répondre aux exigences sanitaires et pédagogiques nécessaires à un fonctionnement serein et convenable des structures », a pu lire Kantigui dans un communiqué de l’ambassade.

Cette décision, a-t-on soufflé à Kantigui, pourra changer en fonction de l’évolution de la pandémie au Burkina Faso.

Des branchements électriques anarchiques à Boulmiougou

Dans ses pérégrinations, Kantigui a été ahuri de constater que le marché de la zone non lotie de Boulmiougou à Ouagadougou, est truffé d’installations électriques anarchiques. Le constat de Kantigui fait ressortir que les câbles électriques tiennent sur des bois de toutes sortes, faisant office de poteaux électriques. Même avec l’œil du profane, Kantigui s’est rendu compte que ces installations sont dangereuses avec la saison des pluies qui s’annonce.

Après renseignement, l’on lui a fait savoir que ces branchements sont l’œuvre de personnes installées à la lisière du marché et qui auraient officiellement bénéficié de branchements de la SONABEL. « Ce sont ces personnes qui revendent l’électricité aux commerçants du marché. Dans les jours à venir, nous allons faire une descente sur le terrain pour mettre fin à ces pratiques », a signifié à Kantigui une source au sein de la Nationale de l’électricité.

Bittou : vives tensions entre commerçants et transporteurs

Tendant l’oreille du côté de Bittou dans la région du Centre-est, Kantigui a ouï dire que les transporteurs routiers de la ville ont barré le passage à des véhicules transportant des marchandises pendant plus d’une semaine avant de lever le blocus, le lundi 4 mai 2020. A l’origine de ce mécontentement, a-t-on expliqué à Kantigui, le syndicat des transporteurs routiers trouve de plus en plus coûteux, les frais de route et exige que les commerçants payent plus pour le transport de leurs marchandises.

« Ils veulent par exemple que le sac de maïs qui était transporté à 1 500 F CFA le soit désormais à 2 500 F CFA », a confié la source de Kantigui. Raison pour laquelle, ils ont voulu empêcher tout véhicule transportant des marchandises d’emprunter l’axe, afin de se faire entendre. Au même moment, a poursuivi l’informateur, la mairie aurait commencé à faire payer des pénalités allant jusqu’à 12 000 F CFA aux tricycles qui ont pris le relai dans le transport des marchandises.

« Les commerçants estiment que les transporteurs et la mairie sont de connivence. Certains ont décidé de s’acheter des camions pour transporter désormais leurs marchandises », a ajouté notre interlocuteur.

Stade régional de Tenkodogo : la tribune officielle décoiffée

Après un violent vent, le lundi 4 mai 2020 à Tenkodogo, Kantigui a fait un tour dans la ville pour s’imprégner des nouvelles de la cité. C’est lors de ce périple qu’il a constaté que le stade régional, construit à la faveur des festivités du 11-Décembre 2019, a subi d’énormes dégâts.

En effet, si les murs et les autres constructions ont résisté, ce n’est pas le cas de la tribune officielle du stade qui a été totalement décoiffée. Le « contrôle » de dame nature a ainsi mis à nu l’expertise des techniciens et Kantigui ose croire que les autres réalisations, notamment les caniveaux et les ponts ne subiront pas le même sort. Kantigui interpelle donc qui de droit pour que de tels désastres ne se reproduisent pas.

COVID-19 : le secteur privé de l’UEMOA se mobilise

Kantigui a appris que face au coronavirus, la chambre consulaire régionale mène une étude d’impact sur les entreprises de l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA).

En attendant les résultats de cette investigation, attendus dans les prochaines semaines, Kantigui a pu lire dans un communiqué que les acteurs du secteur privé de la zone ont demandé la mise en place d’un comité ad hoc dans chaque pays et au niveau communautaire, avec leur participation effective et celle de personnes-ressources compétentes.

Ces comités auront pour mission de proposer des plans nationaux de relance économique post-COVID-19 et communautaire. Ils devraient aussi, a relevé Kantigui dans le document, proposer la création d’un fonds de relance économique de l’union, en rapport avec les initiatives en cours au niveau de la CEDEAO.

Ces comités ad hoc suggéreront en outre la définition de nouvelles mesures plus favorables au développement d’échanges communautaires et à une transformation industrielle locale plus accrue. Ces conclusions émanent d’une réunion des présidents des Chambres de commerce et d’industrie des Etats membres de l’UEMOA, tenue par visioconférence le 28 avril 2020.

Kantigui

