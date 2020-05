Lutte contre le coronavirus : La Coopération allemande injecte près de 126 millions F CFA

Dans le cadre de la coopération germano- burkinabè, la République fédérale d’Allemagne a remis, le mardi 5 avril 2020 à Ouagadougou, des équipements et du matériel biomédicaux au ministère en charge de l’administration territoriale au profit des régions du Sud-Ouest et de l’Est, en vue d’aider celles-ci à lutter contre le corona virus.

La République fédérale d’Allemagne traduit sa solidarité au peuple du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. En effet, par l’entremise de son ambassadeur, Ingo Herbert, elle a remis hier mardi 5 avril 2020 des équipements et du matériel médicotechniques au ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale.

Ce don, d’un coût global d’environ 126 000 000 F CFA, est destiné aux deux régions partenaires d’intervention du Programme décentralisation et développement communal (PDDC) que sont celles de l’Est et du Sud-Ouest.

Le diplomate allemand a fait savoir que ce matériel est composé de 15 équipements et de produits de types différents dont des masques de protection faciale FFP2, des thermomètres infrarouges, du gel hydroalcoolique, des gants, des bancs, des matelas médicaux et des dispositifs de lave-mains.

« Cet appui de la Coopération allemande vise l’amélioration des conditions de prévention et lutte contre la pandémie du COVID-19, avec ses effets induits sur le développement communal », a-t-il expliqué. Selon ses dires, ce sont au total 170 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) des 30 communes partenaires du PDDC, 11 districts sanitaires des deux régions concernées et l’Association des municipalités du Burkina Faso qui bénéficieront de cet appui.

« Ceci contribuera au renforcement des performances des collectivités territoriales à fournir des services de qualité aux citoyens et à promouvoir le développement local dans ce contexte de COVID-19 », a renchéri Ingo Herbert. Une initiative saluée par le président de l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF), Armand Roland Pierre Béouindé.

Bouter le coronavirus hors du pays

Il s’est réjoui de l’excellent partenariat entre le pays des Hommes intègres et la République fédérale d’Allemagne ; partenariat sur lequel les collectivités peuvent compter, en ces temps de crise sanitaire. « Dans cette lutte, nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls », a-t-il dit. Ainsi, au nom de l’ensemble des communes bénéficiaires de ce soutien, le président de l’AMBF a traduit sa gratitude à la Coopération allemande et au PDDC.

Pour le ministre d’Etat en charge de l’administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo, à qui le geste symbolique a été remis, la crise sanitaire à laquelle fait face le monde entier requiert de la solidarité et des actions conjuguées de tous. Et de ce point de vue, a-t-il soutenu, la Coopération allemande, par cet appui, en est une illustration.

En conséquence, il a souhaité la poursuite «sans relâche » de ses efforts auprès des populations à l’effet de gagner la bataille de la sensibilisation et de vaincre le coronavirus au Burkina. Car, s’est-il convaincu, c’est à ce prix et par la nécessaire synergie des efforts collectifs que le nouveau coronavirus peut être bouté hors des frontières du pays.

« Ce geste permettra d’accompagner la résilience des braves populations de ces deux régions face à cette pandémie dont les conséquences sur nos modes de vie sont multiples », a indiqué Siméon Sawadogo. Pour ce faire, il a exhorté les heureux bénéficiaires à faire bon usage des équipements et du matériel reçus pour que la lutte commune engagée contre le COVID-19 ne soit pas vaine au Burkina.

Soumaïla BONKOUNGOU