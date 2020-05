Prise en charge des malades du COVID-19 : DIACFA offre du matériel médical à l’hôpital de Tengandogo

DIACFA a offert, le mercredi 6 mai 2020 à Ouagadougou, du matériel médical d’une valeur de 32 millions F CFA au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo.

DIACFA entend apporter sa contribution à la lutte contre la COVID-19 et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie. C’est pourquoi, aujourd’hui, le Directeur général Joseph Fadoul, est venu remettre du matériel médical d’une valeur de 32 millions F CFA à la direction générale du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo. Ce don est composé entre autres, de 4 moniteurs multi paramétriques, 2 respirateurs, 2 aspirateurs de mucosité, 2 chariots de transfert de patients, 20 tensiomètres, 12 potences, 1 glucomètre et ses consommables, ainsi que des produits désinfectants et nettoyants. Selon Joseph Fadoul, DIACFA compte, à travers ce geste, apporter sa contribution à la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. C’est l’occasion pour lui de traduire ses remerciements au personnel soignant dans sa globalité pour les efforts de tous les jours au profit des malades. « Les agents de santé travaillent sans repos pour lutter contre le COVID-19 ».

Dans ce contexte difficile, le Directeur général a invité les Burkinabè à la solidarité. Il a appelé la population au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires pour barrer la route à la maladie. « C’est pour le bien de nous tous. Si nous respectons ces mesures barrières, nous vaincrons la maladie », a-t-il indiqué. Ce don de matériels médicaux sera utile pour la prise en charge des malades dont les cas les plus graves.

Il a rappelé que DIACFA dispose d’une branche spécialisée dans la fourniture d’ambulances et d’équipements médicaux. Le chef de service chirurgie, Pr Bertin Ouédraogo a, au nom de la direction générale, traduit ses remerciements à DIACFA pour ce don qui répond aux besoins de l’hôpital. « C’est un acte de solidarité qu’il faut saluer. Depuis le début de la lutte contre la maladie, nous avons d’énormes besoins », a-t-il précisé. Ces équipements médicaux, a-t-il poursuivi, vont beaucoup contribuer à la prise en charge des patients.

Adama SEDGO