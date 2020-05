Conseil régional des Hauts-Bassins : Huit tracteurs pour booster la production coopérative

Le mardi 5 mai 2020 s’est déroulée au conseil régional des Hauts Bassins, la remise de huit tracteurs à des coopératives agricoles de huit communes de la région. Cette cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Boyo Jean Célestin Koussoubé, président du Conseil régional des Hauts-Bassins.

Le Conseil régional des Hauts-Bassins dont la finalité est de promouvoir le développement dans toute sa plénitude, a voulu doter le secteur agricole de moyens mécanisés roulants. Ces moyens se composent de huit tracteurs munis de remorques, de charrues à deux (2) disques et de pulvériseurs à seize (16) disques. Ces tracteurs ont été remis à 8 Coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) venant des communes de Satiri, Koumbia, Banzon, Koti, Samorogouan, Békuy, Sindo et Padema.

« Ces machines agricoles vont permettre d’atteindre les résultats escomptés en matière agricole, d’autosuffisance alimentaire, de se nourrir et d’engranger éventuellement un excédent pour l’exportation », a laissé entendre Boyo Jean Célestin Koussoubé, président du Conseil régional des Hauts-Bassins.

Et d’ajouter : « Les agriculteurs s’échinent tous les jours avec les dabas, les houes et si nous avons les moyens dans ce pays-là de doter nos vaillants cultivateurs de tracteurs, de moyens mécanisés, je suis persuadé que nous arriverons à produire suffisamment pour nous nourrir et exporter ». Des propos bien appréciés par Yacouba Coulibaly, représentant les CUMA bénéficiaires et ressortissant de la commune de Satiri.

Celui-ci affirmera qu’avec ce don, ils pourront augmenter leurs superficies cultivables. Le directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et Halieutiques de rappeler qu’en 2019, le Conseil régional avait permis de doter huit CUMA de huit communes en tracteurs. Cette année, a-t-il conclu, ce sont encore huit CUMA de huit communes qui sont bénéficiaires, augmentant ainsi le nombre à 16 CUMA dans la région des Hauts-Bassins.

Ce don en tracteurs par le Conseil, compense le manque de travailleurs agricoles pendant la période hivernale. Il vise à améliorer l’efficacité de la productivité du monde rural, à encourager la production à grande échelle, à réduire la peine à préserver l’état de santé des agriculteurs.

Chaque tracteur et ses différents accessoires ont coûté la somme de 8 295 000FCFA, soit un total de 66 000 000 francs CFA. Les tracteurs ont été cédés sous forme de prêt sans intérêt, remboursable sur quatre ans. Ce qui permettra à la chaîne de prêt de se poursuivre.

Mamadou BIRGUI (SCRP/CRHBS)