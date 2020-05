Coronathon : le gouvernement remet 30 millions F CFA

Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, Marie Laurence Ilboudo a remis, le mardi 12 mai 2020 à Ouagadougou, un chèque de 30 millions F CFA au Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, au nom du gouvernement pour le coronathon.

Lors du lancement du coronathon, le 9 avril dernier, le gouvernement avait promis de soutenir l’initiative en restituant des mois de salaire. C’est maintenant chose faite. En effet, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, Marie Laurence Ilboudo et son homologue de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou ont remis un chèque de 30 millions F CFA au Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, au nom du Premier ministre pour le coronathon, initié pour lutter contre la maladie à coronavirus (COVID-19). Selon la ministre Ilboudo, le gouvernement a matérialisé son soutien à l’initiative parlementaire. Pour Bala Sakandé, l’exécutif a ainsi honoré sa promesse. « Chose promise, chose due », a-t-il lancé avant de poursuivre que son institution accompagne l’exécutif dans tous les domaines. Dans le secteur de la sécurité, a-t-il dit, les députés ont contribué à hauteur d’un million F CFA chacun pour lutter contre l’insécurité. M. Sakandé a remercié le gouvernement pour son soutien et encouragement.

Il a rassuré quant à l’utilisation rationnelle des fonds récoltés. « L’Assemblée nationale s’engage pour la transparence et le suivi des dons. Les fonds récoltés seront mis au service de la population », a-t-il déclaré, précisant que tous ceux qui travaillent dans le cadre du coronathon sont des volontaires. A entendre le PAN, le gouvernement peut se faire représenter pour le suivi de la gestion. « Selon les textes, à plus de 10 millions F CFA de contribution, il est possible de se faire représenter dans le comité », a-t-il fait savoir. Interrogé sur le montant total récolté à ce jour, le PAN a répondu que tous les dons ne sont pas encore comptabilisés et le point complet sera fait le 14 mai 2020.

Monique OUEDRAOGO

(Stagiaire)