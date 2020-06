Les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso apportent près de 12 millions F CFA

La lutte contre la COVID-19 suscite une grande mobilisation des Burkinabè à travers différentes actions. Les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso à l’extérieur n’ont pas voulu rester en marge de l’élan de solidarité entamée dès la survenue de la maladie. Ils ont ainsi mobilisé la somme de 11 950 000 frs pour contribuer à la lutte contre la pandémie. C’est le directeur de cabinet du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération accompagné de quelques collaborateurs qui a remis la somme au nom des donateurs, le mercredi 20 mai 2020 dernier à Ouagadougou au ministère de la Santé. Tout en saluant les efforts des acteurs de la santé depuis l’apparition des premiers cas, Oumarou Soro a réitéré la disponibilité et l’accompagnement du département des Affaires Étrangères, ainsi que les représentations du Burkina Faso à travers le monde dans la lutte contre la COVID-19. En réceptionnant le don le secrétaire général du ministère de la santé a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux donateurs. Pour Wilfried Ouédraogo, le geste des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso est »une marque de solidarité avec l’ensemble du peuple burkinabè ».

DCPM/ministère des Affaires étrangères et de la Coopération