SNC : fin septembre-début octobre ?

Initialement prévue du 28 mars au 4 avril 2020 à Bobo-Dioulasso, la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) avait été reportée à une date ultérieure, du fait des mesures restrictives liées à la COVID-19. Mais selon les informations, que Kantigui a captées en provenance de la ville de Sya, les organisateurs de la biennale seraient à pied d’œuvre pour sa tenue, avant le démarrage de la campagne électorale prévue pour le dernier trimestre de l’année.

La source de Kantigui a précisé qu’après deux jours de travaux, les présidents de commissions et la coordination de ce rendez-vous culturel auraient élaboré des scénarios avec toutes les éventualités (pluies, COVID-19 …). Au finish, a fait savoir l’informateur de Kantigui, une date aurait été retenue à cheval entre septembre et octobre prochain. « La date sera validée et officialisée par le gouvernement », a-t-il dit.

Réouverture partielle des écoles françaises

Le 6 mai dernier, Kantigui précisait que les écoles françaises de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso resteront fermées, malgré l’annonce, par le gouvernement burkinabè, de la réouverture partielle des établissements scolaires à compter du lundi 11 mai. « Les conditions de reprise rendues possibles par la décision du gouvernement burkinabè ont été rigoureusement étudiées pour les deux établissements.

L’analyse des conditions actuelles conduite en lien avec les services compétents de l’ambassade de France au Burkina Faso mène au constat que la réouverture du Lycée français Saint-Exupéry (LFSE) de Ouagadougou et l’Ecole française André-Malraux (EFAM) de Bobo-Dioulasso ne permettra pas de répondre aux exigences sanitaires et pédagogiques nécessaires à un fonctionnement serein et convenable des structures », rapportait Kantigui.

Finalement, il a appris que André-Malraux a partiellement rouvert le 1er juin et Saint-Exupéry devait l’être à compter de ce 3 juin. Selon la source de Kantigui, le retour en présentiel des élèves se fera sur la base du volontariat. Un dispositif de continuité pédagogique sera donc maintenu et adapté aux spécificités de reprise des deux établissements.

La consternation de l’Union européenne

Kantigui a été abasourdi par les massacres du weekend dernier à Sollé, au marché de bétail de Kompiembiga et sur l’axe Foubé-Barsalogho qui ont coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Dans une déclaration, la Délégation de l’Union européenne (UE) et les chefs de mission des Etats membres de l’UE représentés au Burkina Faso, ont condamné ces lâches tueries qui visent sans distinction les populations civiles et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Ils ont exprimé leurs condoléances et affirmé leur solidarité aux familles des victimes, au gouvernement et à l’ensemble du peuple burkinabè. Kantigui a noté également que l’UE encourage les autorités et les institutions du Burkina Faso à faire la lumière sur les récentes allégations d’exactions, pour maintenir et renforcer davantage la confiance entre les FDS et la population.

Le recrutement de 250 sapeurs-pompiers lancé

En arpentant les couloirs du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants, Kantigui a pris connaissance d’un arrêté du ministre d’Etat, Cheriff Sy, portant organisation de la session 2020 du concours direct de recrutement de 250 élèves sapeurs-pompiers dont 25 filles. Le document fixe l’âge des candidats entre 20 et 23 ans au plus. Ces derniers doivent être titulaires du BEPC.

Les dossiers de candidature seront reçus du 15 juin au 1er juillet prochains dans les casernes des sapeurs-pompiers à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Banfora, Boromo, Kaya et Koupèla. Quant aux modalités pratiques du concours, elles seront fixées par le chef d’état-major général des armées. Kantigui souhaite bonne chance aux candidats.

Des enseignants-chercheurs annoncent une grève

Il est revenu à Kantigui que le Syndicat national autonome des enseignants-chercheurs (SYNADEC) n’a pas baissé la garde dans sa demande d’annulation de l’IUTS sur les primes et indemnités de ses membres et sympathisants. Dans un préavis de grève adressé au président du Faso, dont Kantigui a obtenu copie, le syndicat rejette « avec vigueur » l’application de la mesure et exige le remboursement des prélèvements déjà effectués.

Pour se faire entendre, le SYNADEC prévoit une grève du 22 au 25 juin 2020, qui consistera en un arrêt total de toutes les activités académiques et pédagogiques. Kantigui a pu noter par ailleurs que le syndicat déplore le fait d’avoir été mis à l’écart dans les discussions sur l’IUTS. En définitive, le SYNADEC dit craindre que la rupture de la trêve anéantisse les efforts consentis par les enseignants-chercheurs pour résorber les retards académiques. Kantigui espère qu’une solution consensuelle sera trouvée pour un climat de travail apaisé.

