Orage à Kongoussi : 17 déplacés internes admis aux urgences médicales

17 déplacés internes ont été admis aux urgences du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kongoussi pour y recevoir des soins après avoir été blessés le 5 juin à la suite d’un vent violent accompagné de pluie qui est tombée dans la ville aux environs de 16 heures.

Les déplacés, venus en majorité du Soum, sont logés au site situé sur la route de Niénega, au secteur n°2 de Kongoussi. Les habitations, endommagées ont été construites par les déplacés eux-mêmes avec souvent le soutien de certaines organisations non gouvernementales, sur des terrains non-lotis.

Selon les informations de Sidwaya, on dénombre parmi les victimes 8 enfants, 6 femmes, 1 homme et 2 personnes âgées. 3 personnes seraient dans un état grave.

On compte également plusieurs maisons endommagées sur le site d’accueil.

Une délégation de l’administration locale s’est rendue sur les lieux pour constater les dégâts et apporter un réconfort aux victimes.

En rappel, la ville de Kongoussi accueille plus de 40 mille déplacés internes venus du Soum et des départements du Bam sur plus de 88 mille que compte la province.

Le 19 avril dernier, une pluie torrentielle avait sinistré des déplacés internes sur le site du secteur n°5 qui ont été finalement relogés par le HCR.

Asmado RABO