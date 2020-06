Lutte contre la COVID-19 : l’Arabie Saoudite offre 50 tonnes de dattes

L’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso a offert 50 tonnes de dattes au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, le lundi 8 juin 2020 à Ouagadougou. Un geste en signe de soutien dans la lutte contre le coronavirus.

Le Royaume d’Arabie Saoudite participe à la chaîne de solidarité dans la lutte contre le coronavirus Burkina Faso. L’ambassadeur saoudien au Burkina Faso, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, a remis 50 tonnes de dattes à la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, Marie Laurence Ilboudo, le lundi 8 juin 2020 à Ouagadougou. Aux dires du diplomate, ce don est l’expression de la solidarité que l’Arabie Saoudite a toujours entretenue avec le pays « ami et frère », le Burkina Faso. « Compte tenu des circonstances actuelles de la pandémie du coronavirus et de son impact sur la sécurité alimentaire, le gouvernement d’Arabie Saoudite a voulu, par ce don, exprimer sa solidarité envers le peuple burkinabè, en particulier les personnes vulnérables », a indiqué Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi.

Il a souhaité que cette quantité de dattes parvienne à ceux qui en ont besoin grâce à une « bonne » distribution. L’ambassadeur a rappelé que son pays va toujours renforcer sa collaboration avec le ministère en charge de la solidarité nationale par le biais du centre du Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires afin d’apporter du soutien aux personnes vulnérables au Burkina Faso. « Nous ne ménagerons aucun effort pour consolider les relations privilégiées entre nos deux gouvernements », a souligné le diplomate saoudien.

La ministre Ilboudo s’est réjouie de cet énième geste de l’Arabie Saoudite à l’endroit du pays des Hommes intègres. « Le Royaume est, au quotidien, présent aux côtés de notre pays pour venir en aide aux personnes vulnérables. Nous avons coutume de recevoir des dattes pendant le Ramadan, mais à cause du coronavirus, cela n’a pas été possible. Ces 50 tonnes de dattes seront distribuées à ceux qui sont dans le besoin », a-t-elle précisé. Marie Laurence Ilboudo a traduit sa reconnaissance à l’ambassadeur pour l’oreille attentive qu’il prête aux questions des couches vulnérables.

Karim BADOLO