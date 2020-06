Il veut épouser son élève de 15 ans

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui qu’un enseignant de la commune de Zorgho, déjà en couple et père de deux enfants, envisage un second mariage avec une de ses élèves de CM2, âgée de 15 ans, dont il serait tombé amoureux. Toujours selon les sources de Kantigui, il a demandé la main de la fillette à ses parents qui la lui ont accordée. Sans tarder, l’enseignant aurait entrepris de célébrer les fiançailles et aurait informé le directeur de l’école. Celui-ci lui aurait signifié le caractère inopportun d’une telle relation et suggéré de patienter, le temps que la fille soit majeure. Devant le refus manifeste de l’enseignant, son directeur aurait porté l’information à ses supérieurs hiérarchiques qui se sont saisis de l’affaire. Des concertations avec les différentes parties prenantes (le directeur, l’enseignant, la fillette et leurs parents et un représentant du bureau de l’Association des parents d’élèves de l’école) auraient eu lieu, dans le but de mettre fin à cette aventure. Malgré tout, a appris Kantigui, la présentation de familles selon les uns ou fiançailles selon les autres, aurait été effectuée. L’informateur de Kantigui précise qu’en réaction à cela, l’enseignant aurait été immédiatement muté dans une autre école. Kantigui espère qu’il saura discipliner ses désirs en renonçant à ce mariage qui ne fera que nuire à l’avenir de la fillette.

Un conflit latent à Bagassi

Lors de son passage dans la commune de Bagassi (province des Balé), la semaine dernière, Kantigui a eu vent d’un conflit communautaire latent lié au foncier. Des personnes ayant bénéficié de lopins de terre pour des activités agricoles, refuseraient de rétrocéder lesdits terrains à leurs propriétaires qui souhaitent les exploiter. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’une sorte de solidarité est née au sein des « allogènes ». Un fait qui s’est produit, le samedi 30 mai dernier, a attiré l’attention de Kantigui. Ce jour-là, un jeune a fait appel à une centaine de personnes pour semer son lopin de terre que le donateur a récupéré et après avoir pris le soin de labourer la veille. «Le monsieur (allogène) a lancé l’alerte et par solidarité, d’autres personnes sont venues le soutenir », a-t-on expliqué à Kantigui. En réaction, il a été aussi rapporté à Kantigui que les populations autochtones, mécontentes, menacent de s’organiser afin de réagir face à ce qu’elles qualifient d’affront. Kantigui souhaite que les autorités prennent des dispositions pour éviter le pire.

Le couvre-feu maintenu dans la Kossi et le Sourou

Les populations des villes et campagnes de certaines régions du pays ont jubilé à l’annonce de la levée du couvre-feu par décret présidentiel à compter du 3 juin dernier. Mais le constat fait par Kantigui, c’est que les régions en proie aux attaques terroristes ne sont pas concernées par cette mesure. En effet, dans un communiqué, le gouverneur de la Boucle du Mouhoun rappelle à l’ensemble de la population de la région et particulièrement à celle des provinces de la Kossi et du Sourou, que le couvre-feu et la restriction de la circulation des véhicules à deux et à quatre roues, instaurés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme depuis le 15 novembre 2019, sont toujours en vigueur. Ainsi, les heures du couvre-feu et la restriction de la circulation des engins sont maintenues de 22 à 4 heures sur toute l’étendue de la Kossi et du Sourou jusqu’à nouvel ordre. Kantigui invite les populations au strict respect de la mesure.

Le monopole de fait de Air France au Burkina ?

Ce n’est plus un secret. Brussels Airlines a annoncé la fermeture de son escale de Ouagadougou dès le 1er septembre 2020, parce que la compagnie est touchée de plein fouet par l’impact de la crise du Coronavirus qui a vu une réduction de 30% de sa flotte. « Il n’y a plus de vol au départ ni à destination de Ouagadougou. Nous nous attelons à liquider les instances, c’est-à-dire rembourser les billets d’avion, clôturer les comptes avec les partenaires et payer les locations», a confié à Kantigui, une source jointe au téléphone dans l’après-midi d’hier mardi 9 juin 2020. Cette fermeture de l’escale de Ouagadougou de Brussels Airlines et les nouvelles peu rassurantes de Royal air Maroc, estime Kantigui, offrent un boulevard à son concurrent direct, Air France qui pourrait se retrouver en situation de monopole de fait sur les vols de l’Espace Schengen au départ et à destination de Ouagadougou. Au-delà des pertes d’emplois dans notre pays, Kantigui craint une surenchère des prix des billets d’avion.

Un trafiquant de drogue arrêté à Karpala

Kantigui a été alerté, dans la matinée du lundi 8 juin dernier, que les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont encerclé une villa dans le quartier Karpala de Ouagadougou qui abriterait des terroristes. Suivant de près l’évolution de la situation, des sources sécuritaires informeront Kantigui par la suite qu’en lieu et place d’un terroriste, il s’agirait d’un grand bandit, trafiquant de drogue qui a été appréhendé par la police. « L’intéressé aurait été arrêté. Il s’agit même d’un réseau de trafiquants de drogue et de banditisme. C’est une enquête qui a conduit à ce supposé cerveau de trafiquants au quartier Karpala », a ajouté un autre informateur. Cette arrestation traduit l’efficacité des renseignements qui ont bien fonctionné en amont. Kantigui adresse ses vives félicitations aux FDS pour la réussite de cette opération.

Bobo : un PDIS en cache un autre

Pour les habitués de l’Ouest du Burkina Faso, le Programme de développement intégré de la vallée de Samandéni (PDIS) renvoie en partie au barrage du même nom, inauguré en novembre 2019. Mais désormais, ce PDIS cache un autre. En effet, le week-end dernier, Kantigui a appris le lancement officiel des activités d’un autre PDIS (Parti démocratique de l’intégration et de la solidarité) à Bobo-Dioulasso. Se réclamant de la mouvance présidentielle ce parti (PDIS LAAFIA), présidé par Arnaud Jacob Tarpaga, entend contribuer au développement du Burkina à travers des actions concrètes, en proposant au parti au pouvoir, « des hommes de valeur et d’expérience » qui ont le désir et l’amour de travailler pour le développement du pays.

L’appel à la prudence du ministre Eric Bougouma

En ce début d’hivernage, Kantigui a ouï dire que le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a invité les entreprises qui exécutent des travaux routiers dans les villes et campagnes, au respect strict des mesures de sécurité sur les chantiers, afin de garantir l’intégrité des usagers de la route des riverains et des travailleurs. Selon la source de Kantigui, le ministre a aussi rappelé aux populations et aux usagers du réseau routier national, qu’au regard des risques d’inondations annoncées par la météo, des possibilités de coupures de certaines routes et de certains ouvrages de franchissement sont à craindre. « Ces risques sont surtout élevés sur les routes en travaux », a prévenu le ministre. La prudence et le respect des barrières de pluies et du Code de la route, sont donc recommandés pour réduire les éventuels désagréments.

L’UE ouvre ses frontières extérieures le 1er juillet

Après plusieurs mesures drastiques de privation de mouvement pour contrer la propagation du coronavirus, l’heure est désormais au déconfinement dans plusieurs pays de la planète. C’est ainsi que Kantigui a appris qu’en Europe, les pays de l’espace Schengen ouvriront leurs frontières intérieures d’ici fin juin prochain. Réunis le 5 juin dernier, les ministres de l’Intérieur des Etats membres de l’Union européenne (UE) ont, en effet, décidé de revenir « le plus tôt possible », à une zone Schengen sans contrôle aux frontières intérieures. En majorité, la date du 15 juin a été fixée pour les Etats qui sont en mesure de le faire et, la fin juin pour les autres Etats. Quant aux frontières extérieures de l’UE, les ministres ont émis le vœu de les rouvrir à compter du 1er juillet, ce qui signifie que les voyageurs des pays tiers seraient à nouveau autorisés à voyager en Europe. « Cette réouverture de Schengen et de l’UE aux pays tiers se ferait aussi en fonction de critères, certains pays montrant un taux élevé d’infections au coronavirus devant encore faire l’objet de restrictions », a précisé la source de Kantigui.

Des recueils sur les discours du chef de l’Etat

Il est tombé dans les mains de Kantigui, trois recueils des différents discours du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que des interviews accordés à des médias durant les années 2016, 2017 et 2018. Réalisé par la direction de la communication de la présidence du Faso (Dircom), chaque recueil est subdivisé en quatre grandes rubriques, dont les messages du chef de l’Etat à la nation, ses discours lors des manifestations nationales, ses prises de paroles au cours des activités internationales et ses entretiens avec les hommes de médias. Convaincu que l’écrit demeure le témoin privilégié des actions des hommes d’Etat comme le rappelle l’avant-propos des recueils, Kantigui félicite les initiateurs de ces documents.

