Action humanitaire : Une équipe médicale chinoise vole au secours des malades de Tuili

Une équipe médicale chinoise du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T) s’est rendue, le samedi 6 juin 2020, au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tuili dans la commune de Kombissiri. Elle a remis du matériel et examiné des patients.

La Chine continue de mettre son expertise au profit des populations burkinabè. Ainsi, une équipe médicale chinoise du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T) est allée le samedi 6 juin 2020, à Tuili, un village de la commune de Kombissiri, dans la province du Bazèga, pour apporter son soutien aux patients souffrant de plusieurs pathologies. Selon le chef de la mission, l’orthopédiste Hongbo Wang, une centaine de patients ont été consultés au centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village.

Un geste qui, explique-t-il, répond à l’appel du président chinois, Xi Jinping, lors du forum sur la coopération sino-africaine au cours duquel le dirigeant de l’Empire du milieu avait proposé huit initiatives majeures dont la sixième concerne la promotion de la santé publique. Composé de six spécialistes dont un orthopédiste, un gastroentérologue, un praticien de la médecine traditionnelle chinoise, un anesthésiste, un pneumologue, un cardiologue, l’équipe a pu examiner de nombreux cas.

« Beaucoup de patients souffrent des douleurs chroniques, des maladies du système gastrique, de l’hypertension, du palu-disme… », a laissé entendre le chef de la mission. Celui-ci a ajouté que ces différents malades ont été traités avec la thérapie par les ventouses. « Un traitement de la médecine traditionnelle chinoise, très efficace pour soulager des douleurs chroniques », a-t-il soutenu.

Dans ce même élan de solidarité envers les malades, l’équipe a également remis des médicaments et du matériel au CSPS de Tuili pour la prise en charge des patients. Ces dons sont composés essentiellement de thermomètre infrarouge, de tensiomètres, de Bétadine etc. ; a précisé M.Wang.

Pour sa part, l’infirmier-chef de poste, Zacquari Bontogo, a affirmé que l’équipe chinoise, à travers cette action, a fait un geste noble. Il a ajouté que dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, les Chinois ont également apporté à son centre de santé, du gel hydroalcoolique, des masques et du matériel de protection pour le personnel soignant et les malades.

M. Bontogo a, par ailleurs, appelé les autres structures et organisations à emboîter le pas de l’équipe médicale chinoise du CHU-T.

Oumarou RABO