Promotion du tourisme et de la culture : des conseillers de gouverneurs échangent avec le ministre Sango

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, a organisé, le jeudi 11 juin 2020 à Ouagadougou, une rencontre d’échanges avec les conseillers techniques auprès des gouverneurs de région.

Le gouvernement burkinabè, dans sa politique de décentraliser les politiques culturelles, a nommé des conseillers techniques auprès des gouverneurs de région. Ils ont été invités à susciter une “vraie” dynamique culturelle dans leur zone d’affectation, le jeudi 11 juin 2020, à Ouagadougou au cours d’une rencontre avec ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango. “Je vous exhorte à prendre des initiatives et à faire des suggestions aux gouverneurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT), ou dans la prise de décisions dans les domaines culturels et touristiques”, a conseillé le ministre Sango. Canal important entre sa région et l’Etat central, un gouverneur a besoin, a-t-il dit, d’un certain nombre de conseillers techniques pour mener à bien sa mission. A l’écouter, ceux-ci doivent donc faire preuve de loyauté, de fidélité, d’obéissance vis-à-vis du gouverneur.

“Vous devez être à l’avant-garde de la politique culturelle et touristique dans vos différents espaces”, a-t-il lancé. Les conseillers techniques ont salué l’initiative du ministre Sango. “Les conseils reçus nous seront fort utiles sur le terrain pour le rayonnement de la culture et du tourisme burkinabè. Nous mettrons tout en œuvre pour une véritable émergence de ce secteur”, a promis le conseiller technique auprès du gouverneur de la région des Cascades, Mamadou Traoré. Il a, cependant, égrené un chapelet de doléances. Il s’agit, essentiellement, de leur participation aux rencontres annuelles ou statutaires (CASEM) du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT). Ces préoccupations seront, foi du ministre Abdoul Karim Sango, prises en compte.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)