FAIRE-PART: décès de SAWADOGO Larba Louis Gilbert

Les grandes familles BOENA, SAWADOGO, NASSA à Sabcé, Kongoussi, Ouagadougou, Kumassi, Bobo-Dioulasso, New-york.

Le Wedranghin naaba à Sabcé,

Le doyen, Jean BOENA à Sabcé,

Monsieur Siméon SAWADOGO, ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale à Ouagadougou ;

Monsieur Rigobert NASSA, maire de la commune de Sabcé ;

Les grandes familles SAWADOGO à Zoura,

La veuve Jacqueline SAWADOGO et ses enfants ;

Madame Alice Ouedraogo, Assistante de police à Ouagadougou,

Madame Marie Louise Éveline YAMEOGO à New-york,

Victorien Aimar, président du conseil d’administration de Sidwaya à Ouaga,

Lydie Valérie, institutrice à Ziniaré,

Pegdwende Marcel Rodrigue à Nantou-Mining,

Sylvestre, à la mairie de Sabcé,

Zephyrin à Cincinnati aux États unis,

Gisèle à l’ambassade du Grand-Duché du Luxembourg à Ouagadougou,

Guillaume et Frankeline.

Les familles alliées : SAWADOGO, YAMEOGO, BICABA, SAMNE, HIEN, CONGO, à Bobo-Dioulasso, Ouakara, Saponé, Dissin et Zitenga.

Les petits enfants : Yasmina, Mouslim Regis, Farid Pulmawendin Emmanuel ; Toussaint Charlemagne, Hannah Gloria, Mike Amadeus, Glenda ; Raissa Alida, Tassere Kisito ; Nematou, Ismaël ; Rosita Anaïs, José, Kayla, Bryan et Jackie ;

L’arrière-petite-fille : Léna Eveline Lankouandé ;

ont la profonde douleur de vous annoncer le décès le jeudi 11 juin 2020, à Ouagadougou, dans sa 72e année, de leur fils, frère, époux, gendre, père, grand père et arrière-grand-père :

SAWADOGO Larba Louis Gilbert, enseignant à la retraite, précédemment directeurs d’écoles ; préfet de Dokuy et de Dédougou ; directeur de la radio voix des lacs Bam.

La levée du corps aura lieu le lundi 15 juin 2020 à 13h à la morgue de l’hôpital Yalagdo Ouédraogo suivie du transfert de la dépouille a Kongoussi.

Une veillée de prière sera organisée le lundi 15 juin 2020 à 20h à son domicile situé au secteur 5 de Kongoussi.

L’absoute sera dite le mardi 16 juin 2020 à 10h à l’Église Paroissiale du bienheureux Charles de Foucauld de Sabcé, suivi de l’inhumation dans l’intimité familiale a Wedranghin, secteur 1 de Sabcé.

Très touchées par les nombreuses marques de sympathies, de soutien moral, spirituel, matériel et financier à l’occasion de cette douloureuse épreuve, les familles vous renouvellent leurs sincères remerciements et s’excusent auprès des populations pour les obsèques organisées dans l’intimité familiale.

Respectons les mesures barrières pour mettre fin à la covid 19.

« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Jean 11.25-26

-Union de prières-