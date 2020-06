Exploitation minière au Burkina : Endeavour Mining compte miser sur l’expertise locale

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le lundi 15 juin 2020, à Ouagadougou le directeur général de la société minière Endeavour Mining, Sébastien de Montessus. En pleine extension, la société entend valoriser l’expertise locale.

«Un de nos points majeurs, c’est le développement de talents locaux. Je souhaite progressivement remplacer les expatriés par des Burkinabè, qui sont formés, et peuvent accéder à des postes de responsabilité au sein de l’entreprise », a déclaré Sébastien de Montessus.

Il a également fait au président du Faso, le point du rapprochement entre Endeavour Mining et Semafo, une société qui opérait dans la mine de Mana et de Boungou. « Le rapprochement sera effectif à la fin du mois de juin. Ce qui permettra de constituer le premier producteur aurifère au Burkina Faso, avec plus de 3 500 salariés », a-t-il précisé.

Le directeur général de Endeavour Mining a aussi évoqué, avec le chef de l’Etat, la crise sanitaire liée à la COVID-19 en saluant sa bonne gestion par les autorités burkinabè, à travers l’instauration très tôt des mesures-barrières pour contenir l’expansion du virus.

Direction de la communication de la Présidence du Faso