Dialogue politique Burkina Faso/UE : focus sur l’insécurité et les élections de novembre 2020

Le 13e dialogue politique entre le Burkina Faso et les pays de l’Union européenne (UE) s’est tenu, le mardi 16 juin 2020 à Ouagadougou. Plusieurs questions, dont l’insécurité et la lutte contre la pauvreté, étaient inscrites à l’ordre du jour des échanges.

Après plusieurs rendez-vous manqués, le 13e dialogue politique entre le Burkina Faso et l’Union européenne (UE) s’est finalement tenu, le mardi 16 juin 2020 à Ouagadougou. Moment de partage et d’échanges d’informations, cette rencontre, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, constitue une opportunité de promotion de la compréhension mutuelle. Cela, afin de faciliter la définition des priorités et principes communs de coopération entre les Etats Afrique caraïbe pacifique (ACP) d’une part et entre l’UE et ses Etats membres de l’autre. Il a pour principal objet, a-t-il déclaré, de contribuer à la paix et à la sécurité ainsi qu’à la promotion d’un environnement politique stable et démocratique dans les Etats ACP.

« Ainsi, nous nous sommes convenus de nous pencher au cours de cette session sur la situation politique et sécuritaire du Burkina Faso et les perspectives des élections présidentielle et législatives de novembre 2020 », a-t-il fait savoir à l’ouverture des travaux. En outre, a poursuivi le ministre en charge de la coopération, les questions de droits de l’Homme, la situation des déplacés internes, le processus de consolidation de la construction de la paix, la gestion des conséquences socioéconomiques de la pandémie de la COVID-19 et les perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et l’Union européenne seront également abordés. En somme, a signifié le ministre Barry, ce dialogue politique est une occasion où toutes les questions de la vie sociopolitique du « pays des Hommes intègres » sont passées en revue. « C’est aussi et surtout une occasion de plaidoyer auprès de notre principal partenaire de développement qu’est l’UE pour plus d’accompagnement afin de relever nos défis du moment », a soutenu le ministre.

De nouveaux challenges

Et parlant de défis actuels, il a cité la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, la gestion adéquate des déplacés internes, la promotion des services sociaux de base, la gestion des conséquences socioéconomiques de la pandémie de la COVID-19, etc. L’autre défi non négligeable dont a parlé M. Barry, est l’organisation des élections présidentielle et législatives de novembre 2020.

De ce qu’il a dit, le vote des Burkinabè de l’étranger et des déplacés internes constituent de nouveaux challenges à remporter pour une réussite du scrutin. « Mais le gouvernement burkinabè sait compter sur l’engagement et l’accompagnement de son principal partenaire pour aborder avec confiance l’ensemble de ces échéances », a-t-il déclaré avant d’ajouter que le « pays des Hommes intègres » a toujours bénéficié de la solidarité de l’UE qui se manifeste dans presque tous les domaines. Pour étayer ses propos, il a noté qu’en matière de coopération, l’engagement actuel de l’UE dans le cadre du PNDES s’évalue à 643 milliards F CFA.

« L’UE contribue également à la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la consolidation de la paix à travers son appui au Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) », s’est-il réjoui. Pour toutes ces actions, il a traduit la reconnaissance de tout le peuple burkinabè à ce partenaire inconditionnel. Pour le chef de la délégation de l’UE, Wolfram Vetter, le Burkina Faso est un pays prioritaire pour son organisation, en ce sens que c’est un Etat avec lequel elle partage des valeurs et principes comme la démocratie, le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance. « Le Burkina Faso est également un pays prioritaire pour nous, parce qu’il est confronté à de nombreux défis comme l’insécurité, la gestion des déplacés internes, les difficultés de développement économique et social, etc. », a-t-il indiqué, avant de saluer la tenue de ce dialogue politique, une « grande » tradition.

Nadège YAMEOGO