Centre de radiothérapie de Ouagadougou : le président du Faso visite le chantier

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a visité, dans la matinée du samedi 20 juin 2020, le centre de radiothérapie, en construction dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

Lancés en avril 2019, les travaux de construction de ce centre sont au stade de finition. N’eût été l’avènement de la pandémie de la maladie à coronavirus, cette infrastructure serait fonctionnelle aujourd’hui. En effet, tous les équipements nécessaires au fonctionnement de cette unité sont déjà sur place et n’attendent que les techniciens, expatriés pour la plupart, pour leur installation.

Cette infrastructure vient soulager et offrir des soins appropriés aux malades souffrant de cancer. Le centre qui sera équipé d’un plateau technique performant offre, en effet, des possibilités de prise en charge de 1 500 patients par an pour un traitement complet. Les pathologies cancéreuses constituent 2/3 des évacuations sanitaires hors du Burkina Faso et la réalisation de ce centre permettra de traiter sur place plusieurs cas de cancers, notamment les cancers du col de l’utérus, de la prostate, du poumon, du rectum, de l’œsophage et de l’estomac. D’un coût estimé à environ 7,7 milliards francs CFA, la réalisation du centre bénéficie de l’accompagnement de l’Emir du Qatar à travers le Fonds qatari pour le développement.

Direction de la communication

de la présidence du Faso